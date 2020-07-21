那么，美元是否还会继续跌势？大的趋势是的，因为美联储以及其他央行的政策并未改变，而二波新冠疫情引发的担忧已经逐渐被市场所消化。风险资金仍然在源源不断的流入股市与风险资产，美元下行的大行情没有改变。但投资者需要关注本周欧盟峰会的讨论结果，欧元走势将对美元近期走向产生重要影响。