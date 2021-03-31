美元飙升，黄金跌破，投资者不能忽视的基本面

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日，由于美国政府公债收益率再次上涨，引发美元进一步强势上行，美元指数上扬0.34%，至93.30.自1月份低点89.15，美元指数迄今涨幅达4.7%。同时，美国政府长期公债收益率涨幅近90%，10年期美国政府公债收益率由1月份的0.9%，上涨至当前的1.71%。美国新冠疫苗有效，带动美国经济反弹，同时美国政府大力实行财政刺激政策，而美联储纹丝不动，这些因素都引发投资者对短期内美国通胀率大幅上扬的预期，美债遭到抛售，引发收率飙升。这些都是投资者不能忽视的基本面。那么一些主流的金融产品在怎样做出反映？ 黄金下行压力逐步增强，可能进一步破位 黄金在2019年6月份至2020年8月份一路飙升，有1270美元涨至最高2070美元，涨幅达63%。但在自今天1月份以后出现大幅下滑，同时美债收益率开始飙升。可以看到美债收益率对黄金产生直接的打压作用。一方面，黄金受到美元走强的直接压力；另一方面，美债收益率上行使得黄金这种无收益率的资产失去吸引力；另外，比特币部分代替成为投资者用以对冲通胀与避险的投资对象，引发黄金价格一路下行。由1月份高位1959，跌至当前的1683，跌幅达14%。 黄金期货价格在昨日再次跌至8个月低点，技术形态上试图破位长期的上行趋势线的支持价格，也是3月份的低点1676美元，若突破则潜在结束长期的上行趋势，转入跌势。最近的潜在空头目标在1613美元附近。 美股科技板块将继续承压，周期性股价上扬 虽然美股大盘仍然保持上行走势，但自美债收益率飙升以来，引发投资者对美联储将提前削减QE并升息的预期，之前受到疫情催生而暴涨科技股份面临市值被重估的风险而被卖空，引发美国纳斯达克指数出现震荡走势，纳指自2月份高位下滑8%. 大型科技公司股价同时震荡下滑。苹果公司股价自1月份高位144美元跌至120美元，亚马逊股价自2月份高位下滑12%。 与此同时，美股周期性板块包括银行、原材料与航空股价上扬，银行股直接得益于美债收益率飙升，同时工业原材料与航空等板块受到经济反弹预期的鼓励上行，美国总统拜登大规模的财政刺激政策对这些在疫情中暴跌的板块形成逐利，尤其是美国航空公司股价均大幅走升，US Global Jets ETF自2月份以来上扬26%。美国道琼斯工业指数一路创历史新高，单3月份涨幅就达8%，并且在本月首次突破33000关口。 比特币长期涨势或不可避免 加密货币在各国央行的空前货币量化宽松与各国政府的财政刺激政策下在2020年暴涨，一些投资著名机构与大公司纷纷将比特币做为投资组合的一部分购入，包括Paypal 与特斯拉汽车。比特币自2020年3月份低点3800美元上涨1586%，至当前的58700美元，比特币市值在2月份突破了1万亿美元。比特币被投资者看作为可以替代黄金进行对冲风险交易的一种交易品种，同时投机交易也是催生比特币暴涨的主要原因。由于新冠疫情后央行与各国政府的空前规模刺激政策，以区块链实现交易的比特币以及其他加密货币不需要通过银行系统，被视作是未来的货币形态而被做为投资资产，同时也可以做为冲潜在的高通胀风险的特殊资产。但同时投资者需要注意各国央行可能将出台对比特币监管的政策，可能对加密货币形成压力。 比特币本周再次急涨，日内有望再次上探60500高位，也是关键的潜在阻力，比特币有可能再次此受阻下滑，下方的潜在支持在50200附近。交易者需要关注图中阴影部分的整理区间，只有突破比特币才有望选择反向。



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