美联储为期两日的议息会议在周二拉开了帷幕，美元重返跌势，市场预期美联储并不会对货币政策做出任何调整，长期的低息以及货币量化宽松（QE）规模将仍然长时间持续，但一些分析师认为美联储或有在本年度削减QE的可能。美国股市涨势减弱，但科技板块仍然强劲，一些科技大公司包括微软、苹果与特斯拉汽车将陆续公布其四季度财告。同时，投资风险意愿仍然受到拜登行政部推行的1.9万亿美元财政刺激计划的支持。

另一方面，全球新冠受染人数超过1亿，英国成为第一个死亡人数超过10万人口的国家。 变异新冠病毒的传播仍然在欧美地区发展迅速。欧盟国家的新冠疫苗的供给难以满足需求，疫苗供给商包括辉瑞制药与阿斯利康均警示存在生产问题，可能无法实现之前承诺的8000万药剂的生产。

商品货币劲升，澳元、纽币重建涨势

美元下滑，鼓励非美元货币反弹，尤其是商品货币包括澳元与纽币对美元劲升，澳大利亚与新西兰为西方国家中对新冠疫情防控最有效的国家，根据近期经济数据显示，两国的经济反弹迅速，澳大利亚12月份失业率降至6.6%，连续三个月下降；日内澳大利亚将公布四季度消费者物价指数，若数据好于预期，有望进一步刺激澳元上行。新西兰四季度消费者物价指数录得增长0.5%，远好于预期值0.2%，降低了新西兰央行继续下调利息率的预期。

澳元/美元-日线图

澳元/美元日线图显示, 澳美货币对重新回到上行趋势线之上, 日内有望保持上行动能, 潜在阻力位置首看1月7日高点0.78关口,若突破则进一步的潜在上行目标在0.7860(斐波那契延展线50.0%回荡线). 同时近期的潜在支持集中在0.7670附近(38.20%回荡线).

大宗商品价格包括黄金与原油回落

国家油价与黄金价格均在周二小幅回落，显示出投资者对美联储会议的警觉态度，另外，本周美国大科技公司四季度财告的陆续公布分散了投资资金在其他风险资产的注意力。同时，预期拜登将宣布停止在联邦领域内勘探石油的禁令，以重新加入《巴黎气候变化协议》，潜在引发美油产量下滑。周二，美国原油期货价格回落0.34%，至52.68美元；布伦特原油期货价格企稳在56美元附近。

冒险投资意愿打压金价上行承压，技术心态上， 黄金受到50日均线阻力回落，但由于美元下滑，抵消了部分下行动能。基本面上，美联储货币政策也给黄金走势带来压力，削减QE与升息都将带来黄金上行趋势的转点。

黄金-日线图

黄金日线图显示出明显的上行承压,受到多重均线压力,但随机震荡指标仍然走在上行趋势中, 金价难以在近期出现较大的突破行情,可能出现窄盘整理形态.最近的下方潜在支持在1837附近, 上方潜在阻力首看20日均线1871左右位置, 只有突破才有机会重新打开上行空间.



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