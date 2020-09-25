9月份以来，美元开始筑底反弹，引发非美做顶回撤，黄金突破下行。同时，投资者卖空之前被爆炒的美国科技股，引发美股市场经历了近一个月的回撤修正行情。那么，这种行情是否会成为今年余下时间的主导方向吗？这种可能性不大。原因还是很简单，美联储不会在短期改变宽松的货币政策，新冠疫情引发的全球经济衰退似乎已经被投资者所消化。则美元做为避险的需求可能会再次消退，近零利率可能会继续打压升值空间。

在对宽松货币政策与新增新冠刺激计划的预期中，美国股市全线反弹

周四美国股市在双边震荡后小幅反弹收盘，科技板块在大幅上行后缩窄涨幅收盘，投资风险意愿再现走升迹象。

昨日美联储官员在国会听证会的讲话中表示出对经济复苏迥然不同的看法，部分官员仍未经济恢复会出现进一步的快速反弹，另一些人则表示悲观态度。但美联储的积极性货币宽松政策确定在数年内都不会改变，同时呼吁国会需要继续实施积极的财政刺激政策。投资者往往视对经济消极的鸽派表态为对股市积极的助涨信号，因为这意味着央行会继续积极的宽松货币政策。在这种基本面政策环境下，同时经济数据仍然显示持续恢复的情况下，金融市场的冒险意愿仍然会得到积极促进。

另外，之前陷入停滞的美国2.2万亿新增经济刺激计划有望重新进入投票表决，也支持美国股市昨日乐观预期中反弹。

美国经济数据好坏互见，但经济显现持续复苏

经济数据方面，截至上周美国申请失业救济金人数意外增加至87万个，超过预期2万个，给投资者蒙添了对未来经济复苏前景的忧虑情绪。但同时，美国8月份新房销售录得1百万个，超过预期值89.8万；本周录得的9月份制造业与服务业闪估值分别为54.3与55.1，预示美国经济活动自6月份以来稳定在扩展区间。

中国国债被纳入富士全球指数，人民币再度升值

亚市方面， 中国国债被纳入富时全球债券指数，推涨人民币对美元大涨。美元兑离岸人民币结束本周的走强势头，重现走跌态势。美元兑离岸人民币汇率开盘跳跌近100点，至6.810. 风险投资意愿重返与人民币走升打压美元周四冲高回落，美元指数由昨日最高94.655回落至94.394.

技术分析

美元/离岸人民币-日线图

美元兑离岸人民币中显示昨日的出现潜在止升形态，上行潜在阻力集中在斐波那契23.60%回荡线附近，也是昨日高点位置6.85附近，日内将潜在受到20日均线阻力，但均线有转头上行迹象，短期支持上行动能。同时随机震荡指标STOCH仍然在上行趋势中，说明近期的美元走升动能仍然有望保持。当此前的潜在双顶形态已经明显形成，昨日高点也成为颈线部位的坚挺上行阻力，具体价格在6.85关口，说明美元兑离岸人民币的长期下行走势仍然有望继续。



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