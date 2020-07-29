本周金融市场呈现颠婆震荡行情，尤其是贵金属类呈现大幅双边震荡，昨日黄金现货价格日内的最高与最低价格高达75美元，最低一度触及1903美元/盎司。美国股市全线收跌，科技板块跌幅最大，纳斯达克指数下挫1. 27%。在避险交易情绪推动下，美元显露走坚迹象，引发非美元货币均有回撤。可以看出投资者在明日美联储议息会议与美国大科技公司二季度财告公布之前保持谨慎态度。但是无论如何，虽然美元在短期出现止跌，大方向我们并看不到可以筑底的迹象，即美元走软仍然是大趋势。

那么，明日的风险主要看点有哪些？

美国国会对于新增1万亿美元援助资金计划的推进程度。这两日影响市场投资风险情绪的一大看点是美国共和党与民主党对于新增的1万亿美元的协商推进，如果可以顺利实现，意味着市场流动性将受到进一步刺激，可能对与风险投资情绪将是进一步的鼓励，则刺激股市与风险货币继续走强。 美联储新一轮议息。在当前新冠新增确诊病例持续激增，经济恢复显现放缓的情况下，美联储不会对现行的宽松政策有任何调整，市场也没有其将扩大资产购买规模与实行负利率的预期。在宽松的预期中，美元别无选择，多半会延续走软趋势。 美国主要达科技股份公司财告即将在今日美股收盘后公布，明早包括苹果公司、亚马逊、谷歌将公布其二季度业绩报告，市场期待这些公司有超出市场预期的表现，需要指出的是在美国标普500指数中，大型科技公司走势是影响大盘走势的主要成分，若提出这些公司，标普指数今年迄今的表现将跌幅惨重的场景，我们也并不会看到当前的V型反弹！

结合以上要素，我们看到基本面的大环境仍然支持美元跌势，则贵金属类的上行空间仍然还有，黄金冲刺2000美元因该不会遥远；欧元以及商品货币的反弹将有望持续，而美元兑日元的汇率将存在进一步破位的很大机会。

技术分析

美元/日元- 日线图

美日日线图中看，目前此货币对在试探61.80%回荡线附近的支持价格105整数关口，日内有突破下行的机会。如果突破则其有望继续跌幅，潜在目标为103.36左右（78.60%回荡线），不排除其将回到3月份低点101位置的可能。 日内的上行潜在阻力集中在106.30左右位置，这里是前期横盘的下轨支持。

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