美元或继续走软，主要有这样一些因素

美元自7月份美联储的议息会议后出现了新一轮的下跌趋势，美元指数自3个月高位一路走跌，从7月21日高点93.22下滑至昨日收盘92.07，跌幅1.25%。因美联储在上次议息会议中表态并不考虑开始升息的计划，但表示经济改善程度已经接近开始削减QE的目标。偏鸽派的表述再次打压美元走跌，美国股市随后继续刷新历史高位。从基本面情况看，美元在建立长期的反弹走势后仍然可能继续一段跌势，主要的因素有这样几个方面。

美联储短期内不会改变宽松政策，美债收益率难以翻身

美元走软的直接影响因素是现行的宽松的货币政策与财政政策，美联储多次强调“高通胀率”为暂时情况，说明其不会轻易对现行的货币政策有任何调整。自7月份以来美国Delta新冠变异病毒的受染人数快速上行，平均每日确诊病例达到73000，6月份平均日受染人数仅为13000。疫情再次出现抬头将抑制美联储开始收紧货币政策的决定。

本周五美国的7月份非农业就业数据与8月份26-28的会议将为本月投资者需要关注的重磅。市场预期美国7月份新增非农业就业岗位为90万以上，失业率将下滑至5.7%。即便数据符合预期，也远未达到美联储的充分就业目标，但任何差于预期的数据都将潜在引发美元的进一步下滑。

美国政府公债收益率自7月份以来一直低迷，10年其美债收益率在本周跌至1.17%，为2月份以来最低。说明投资者对美国经济的反弹进程并不看好，美债收益率下行的趋势对美元形成直接的压力。

美国继续刺激性财政政策，间接对美元形成压力

根据2021年7月份的美国政府预算报告，美国2021年末的赤字水平将高达3万亿美元，相当于当前GDP的13.4%，为自1945年以来最大的赤字水平。同时，美国总统拜登逐步推进1万亿美元基础设施项目，意味着美国政府难以开始缩减债务表，美联储将在很长的时间内保持低利率水平，故美元很难建立反弹的机会。

大宗商品价格上行将继续支持商品货币走坚

最后，在后疫情的经济运行中，供给面短缺的状况继续导致大宗商品价格上行，包括能源、生产原材料以及半导体供应短缺。大宗商品价格走升，一方面支持商品货币走强；另一方面，供应面吃紧将影响下半年经济反弹速度。同时主要的商品出口国，包括加拿大、澳大利亚与新西兰都已经开始或者发出开始削减货币量化宽松（QE）的信号，商品货币将受到双重利好因素有望在下半年继续走强。以上因素都将给美元继续施压。



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