一周展望：美国7月通胀重磅来袭，美股还能涨多少？

上 周回顾

美国7月季调后非农新增就业人数意外录得52.8万人，远超市场预期的25万人，前值经修正后为39.8万人。失业率环比下降0.1%至3.5%，低于市场预期的3.6%，前值为3.6%。

美国三大股指周五普跌，纳指跌0.85%，报13195.97点；标普500指数跌0.25%，报4140.27点；道指涨0.07%，报32758.48点。

欧股方面，欧洲斯托克50跌0.18%，报3741.3点；德国DAX40跌0.16%，报13629.75点；英国富时100涨0.31%，报7458.48点；法国CAC40跌0.13%，报6494.37点。

亚太方面，富时中国A50涨0.05%，报13569点；恒生指数跌0.93%，报20049.9点；澳洲200指数涨0.23%，报7016点；日经指数涨0.92%，报28136.19点。

美元指数周五涨0.75%，报106.45。澳元兑美元跌0.84%，报0.6913。欧元兑美元跌0.62%，报1.0182；英镑兑美元跌0.71%，报1.2073。

现货黄金涨0.51%，报1775.24美元/盎司。现货白银跌1.43%，报19.89美元/盎司。

国际两油周五小幅收涨，美国WTI原油涨0.74%，报89.74美元/桶；布伦特原油涨1.04%，报97.8美元/桶。

本周重要经济事件和数据

美国7月CPI—— 周三

周三北京时间20：30，美国将公布7月通胀数据，市场预期7月CPI小幅回落至8.8%，前值为9.1%；环比预期录得0.2%，较前值1.3%有较大收缩。核心CPI预期同比录得6.1%，前值为5.9%，环比预期录得0.5%，前值为0.7%。

上周五的非农就业报告反映出美国劳动力市场仍然强劲，强化9月会议加息75bps的预期。本周市场将重点关注7月通胀数据，或将对美联储在9月的决策起到重要作用。从通胀数据的预期来看，由于能源价格的进一步回落，市场预期CPI略有下滑，环比降幅明显。但剔除食品、能源的核心CPI同比预期仍进一步上行，或体现在住房通胀上。根据目前的FED Watch的预测来看，截至8月7日，预期美联储将在9月会议上加息75bps的概率为68%，加息50bps的概率为32%。

中国7月信贷和社融数据—— 周二

周二北京时间12：30，中国将公布7月M1,M2货币供应同比、社会融资规模和新增人民币贷款。其中市场预期7月M2货币供应同比为11.4%，与前值持平；M1货币供应同比预期增长5.9%，前值为5.8%。7月社会融资规模预期为14,250亿元，与上月的51,733亿元有较大程度收缩；7月新增人民币贷款预期为12,000亿元，相较于6月的28,100亿元有较大程度收缩。

中国7月CPI、PPI—— 周三

周三北京时间9：30，中国将公布7月CPI和PPI数据。市场预期7月CPI同比上涨2.9%，前值为2.5%；PPI同比预期为4.9%，前值为6.1%。7月虽然仍出现局部反弹，但整体可控。7月猪肉、蔬菜价格较6月仍呈现上升势头；新能源车在7月消费继续维持6月的强劲势头，这得益于疫情后的需求释放、免购置税和国家补贴背景下。因原材料价格的进一步回落，市场预期7月PPI同比回落，PPI与CPI“剪刀差”进一步缩窄。

美国7月PPI —— 周四

周四北京时间20：30，美国将公布7月PPI数据，市场预期7月PPI同比10.6%，前值为11.3%；环比预期为0.3%，前值为1.1%。

美国8月密歇根大学消费者信心指数初值—— 周五

周五北京时间22：00，美国将公布8月密歇根大学消费者信心指数初值，市场预期为52，前值为51.2，若数据符合或超预期，即为消费信心自5月以来陆续回暖。

美联储官员讲话

周三北京时间23：00，2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就美国经济和货币政策进行讨论。

周四北京时间2：00，2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利就通胀进行讨论。

周五北京时间7：30，2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利接受彭博的采访。

主要关注美联储官员在优秀的非农报告的背景下，对9月加息幅度的看法。

以下是具体经济数据和事件：

周一：欧元区8月Sentix投资者信心指数

周二：中国7月M1,M2货币供应年率

中国7月社会融资规模

中国7月新增人民币贷款

周三：中国7月CPI

美国7月CPI

EIA月度短期能源报告

2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就美国经济和货币政策进行讨论。

周四：美国7月PPI

2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利就通胀进行讨论。

IEA，欧佩克月度短期原油市场报告

周五：英国6月三个月GDP

美国8月密歇根大学消费者信心指数初值

2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利接受彭博的采访。

本周重要产品关注

纳斯达克100指数 NDAQ —— 日线图

来源：CMC Markets

上周五由于非农数据意外超预期，在触及此前目标13300附近后受阻收阴。从目前来看，数据引发了市场对9月加息75bps的预期大幅升温，这从短期来看会施压于美股。本周需要关注周三公布的通胀数据，虽然数据显示7月CPI同比略有降温，相较于6月有明显收窄，但仍居高位。因此，若通胀数据不能给市场带来更大的“惊喜”，美股进一步上行的空间将受到限制。因此，本周更倾向于调整行情，投资者可选择低位跟踪处理。

从趋势上看，价格初步形成上行通道，短期第一支撑参考通道下轨支撑：12700附近。若价格失守该水平或进一步下探12150 - 12200附近。

白银兑美元 XAG/USD —— 日线图

来源：CMC Markets

白银上周整体表现平平，呈现震荡行情。日线级别承压于下行趋势线。价格上周五失守20整数大关。本周若价格不能重新站稳20上方，或面临进一步的回落趋势。下方支撑：19.4。若白银价格向上突破趋势阻力至20.5上方，价格或进一步延续上行趋势。策略上更倾向于短期修正后的低吸布局。

美元兑加元 USD/CAD —— 日线图

来源：CMC Markets

因非农数据表现亮眼提振了美元，美加上周五强势反弹，实现反包。价格有二次抬头之势。MACD指标有底背离迹象。若形成金叉则意味着价格或进一步向上延续。上方目标参通道上轨压力处1.313附近，预计在此处将受阻。

美元兑人民币 USD/CNH —— 日线图

来源：CMC Markets

美元兑人民币呈现上升三角形结构，中美货币政策仍然呈现分化，基本面仍支撑美元强于人民币。因此，价格或进一步上行。上方阻力关注6.8，若价格向上出现结构破位或进一步打开上行空间。RSI指标有抬头向上之势。

上证指数 SSE —— 日线图

来源：Tradingview

中国经济复苏速度在7月受疫情拖累，制造业扩张速度放缓，服务业因需求低迷陷入收缩。预计后续银行信贷将加速投放，并且汽车消费在政策支持下仍处于高景气度表现，房地产市场或持续回暖，疫情扰动因素减弱或支持服务业复苏。上证指数在7月受经济拖累持续下挫，在3150附近遇到较强支撑，预计在此处将迎来二次反弹机会。目标：3300，3450。



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-nz/legal 获取。CMC Markets NZ Limited Company Registration Number 1705324.