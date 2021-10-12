美股矬了，但中概股大涨！日元跌至3年低位为何？

周一美国三大股指收跌，道琼斯指数下滑250点，跌幅达0.72%；标普与纳指也分别跌下逾0.6%。在上个周五非农业就业数据爆冷后，投资者对市场失去了方向，因差强人意的就业数据与美联储逐步收紧的货币政策给出不同方向的解读。在本周美国一些大银行的第三季度财告公布前，市场显现出极为谨慎的投资情绪。

中概股成为“黑马”，美团暴涨8%

虽然美国股市整体下滑，但近日中概股却表现强劲，一些中国科技龙头公司股价均出现大涨。中国最大电商阿里巴巴股价日内一度跳涨8%，收盘于164美元，公司股价自10月4日低点138美元数日连涨，涨幅近19%；百度股价在同一时间段上扬11%。另外，港交所上市的一些中国科技股价也出现大幅反弹，10月8日，中国国家市场监督管理总局对美团近六个月的反垄断调查后，最终给出34.42以人民币的罚款，消息公布后美团股价反而出现大涨，周一美团高开高走，自周五收盘价格253港币大涨9%，至277.4港币收盘。腾讯股价在今日也连续反弹，自上周低点446港币上涨11%，至495港币。中国科技公司股价上扬，带动香港恒生指数连续三个交易日走高，周一香港恒生指数重返25000关口之上，自上周低点反弹6%。

恒指潜在建立底部反弹形态，日内的潜在上行阻力集中在50均线附近25，438，如果突破则有望回到9月8日高点26，500附近。日内的潜在支持价格在20日均线24，600左右。

美日汇率突破113关口，至3年高位

美元兑日元汇率在上个周五与本周一两个交易日大幅上行，昨日美日汇率大涨100余点，突破113整数关口，收盘于113.32，为自2018年12月以来最高。由于美债收益率在10月份开始走高，引发美元强势上行，除美国外其他西方主要经济体大部分也都开始收紧货币政策或放出信号，但日本央行表示将继续强力的刺激政策，导致日元继续走软。而日元作为避险货币也同时受风险资产价格走高影响承压。从技术走势上看，美日汇率有望在年度内继续走高至116水平。

关注本周美国重要经济数据

本周的一些重要经济数据将于周三以后逐步公布，市场重磅首先集中在周三的美国9月份消费者物价指数（CPI）,在同一日也将公布美联储9月末的FOMC议息会议纪要。周五的美国产品出厂价格指数与9月份零售数据也将为重点。另外，周四与周五两日美国大金融公司将公布第三季度财告，潜在引发美股震荡，主要的公司包括摩根大通、美国花旗银行与高盛集团。



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