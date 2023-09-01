美股指数连续走强，新一轮牛市或短期反弹？

近期美股指数的行情回顾

美股指数在8月呈现先抑后扬的走势，在8月初由于美债收益率的持续上行，美股指数连续回落。纳指100距高点回落约8.2%，标普500指数距高点回落约5%，道琼斯指数距高点回落约4.7%。但下跌趋势在8月中下旬结束。在经历了持续一周的盘整后，在8月的最后一周三大指数集体上涨。并收复了8月近60%的跌幅。

在8月18号之后，纳指100和标普500指数均呈现出底部震荡，该震荡走势一直维持到8月25日，支撑指数在当周走高主要受英伟达业绩超预期，并带动其他科技龙头一起拉升指数。但鲍威尔在杰克逊霍尔会议中偏鹰派的发言与美联储部分官员偏鸽派的言论形成分歧，造成当周走势反复。而本周，由于劳动力市场数据的放缓，消费者信心的超预期下降以及第二季度实际GDP的下修促使股指大幅度反弹。市场对此的解读为数据的走软淡化了美联储进一步加息的预期，提振市场风险情绪。即市场在短期的走势逻辑中又回到了坏数据=利好的局面。

美股指数接下来的走势预测

回顾2022 – 2023年美股指数的走势，在2022年，其交易逻辑主要关注美国的通胀和美联储的加息幅度。若通胀升高，失业率降低，意味着美联储将实行更大的加息幅度，对美股市场形成利空，即好数据 = 利空。由此我们看到自2022年年初到2022年10月美股持续走低。但在2022年10月之后，美联储从75个基点的加息放缓至50个基点，美股企稳并反弹。

而今年交易逻辑主要关注经济数据方面，我们看到虽然通胀在持续走低，但美联储在今年仍然保持着较鹰派的指引，即更多的加息，但在经济数据强劲，企业业绩增长稳定的背景下，股市仍然呈现走高的局面。即好消息 = 利好。市场看到通胀逐步接近美联储的目标，并且经济没有走软，有理由相信美联储可以实现经济软着陆，这助涨了风险情绪。

而在市场进入到8月之后，我们又看到了不一样的交易逻辑，即前文中提到的，数据走软，美联储淡化11月加息预期，美股上涨。

笔者认为，在加息周期结束之前，市场可能接受坏消息成为利好的逻辑，即缓解了进一步的紧缩担忧。但在加息周期结束之后，如果数据进一步走弱，缓解紧缩担忧这个逻辑就不成立了，市场的关注度最终回归到企业盈利的持续走低，无法支撑当下过高的估值。而这将制约股市上涨。

标普500、纳指100、道琼斯指数技术分析

纳指100从4小时级别来看，在15570附近存在阻力。4小时级别多头进入超买，MACD指标出现顶背离。因此，不排除此处或存在一定的回落可能。下方支撑可关注15100附近。

纳斯达克100 —— 4小时图

来源：CMC Markets（9月1日）

标普500指数4小时级别出现盘整，在4525附近遇到明显阻力，该位置也为此前的多空分水岭。MACD指标出现顶背离，预计此处或形成回落，下方支撑4430。

标普500指数 —— 4小时图

来源：CMC Markets（9月1日）

道琼斯工业指数昨日在35000附近承压回落，若指数无法向上突破该区域，或进一步回落至支撑34400附近。

道琼斯工业指数 —— 日线图

来源：CMC Markets（9月1日）



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