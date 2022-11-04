本周最后一个重头戏，关注美国10月非农就业数据

美国劳工部将于北京时间晚8:30发布最新的月度就业报告，目前的市场预期为：

非农新增就业人数：预计增加19.5万人，9月增加26.3万人

失业率：预计为3.6%，9月份为3.5%

平均时薪（环比）：预计为+0.3%，9月为+0.3%

平均时薪（同比）：预计为+4.7%，9月为+5.0%

如果数字与预测相符，这将是自2020年12月以来非农就业人数的最低增长。

对美联储官员来说，10月就业数据的降温将是一个利好的信号，他们正积极缓解紧张的劳动力市场，因为这给工资带来了上涨压力，导致通胀上行风险。

但仅靠周五的数据还不足以阻止美联储继续加息，尤其是美联储主席在周四的利率会议上表示，即使存在放缓加息的可能，但终端利率的水平可能比9月更高，这意味着多次小幅度加息的可能性。

鲍威尔在周四的利率会议上表示：“尽管职位空缺率已低于其高点，就业增长速度也较年初有所放缓，但劳动力市场仍处于失衡状态，需求大大超过了现有劳动力的供应。”

而从劳动参与率的表现来看，自今年初以来，劳动力参与率没有出现明显变化，平均维持在62.2%。

虽然该数据无法影响美联储的政策走向，但将成为政策决策者在确定12月下一次加息幅度时评估的关键数据。而如果失业率反弹，就业人数进一步降温，时薪增速放缓，可能会短期缓解股市的跌幅。但注意，这只是短期，空头修复空间有限。

纳指自周三以来连续两日下跌，基本回吐了10月以来的所有反弹。从当前结构来看，下方10650-10700具有一定程度的支撑，并且RSI指标已经进入超卖区间。该位置或有一定的修复空间，反弹目标：11000。

纳斯达克指数 —— 4小时图

来源：CMC Markets（11月4日）

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WTI原油本周延续温和反弹趋势，价格触及我们先前提到的关键阻力90-90.7区间。昨日价格收阴反包，目前价格位于下行趋势线阻力附近。9月失业率意外回落至3.5%促使油价在10月7日大幅度拉升，若今日失业率反弹，对油价利空面大。方向逻辑来源于失业率对需求端的影响。

WTI原油 —— 日线图

来源：CMC Markets（11月4日）

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