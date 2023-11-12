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一周展望：美国10月CPI或降温，中概股财报

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

13 Nov 2023, 00:05

本周重要经济事件和数据

 

美国10CPI —— 周二

美国总体CPI在 6 月份达到 3% 的低点后，过去三个月一直小幅走高，9 月份总体CPI没有变化，仍为 3.7%。 但核心CPI有所下降。 9 月份核心价格增速放缓至 4.1%，低于 8 月份的 4.3%。 10 月份就业报告弱于预期，使紧缩担忧有所缓解，而美国零售销售也有所放缓。 如果10月的CPI如市场预期一般进一步放缓，则可能使美联储在12月再次出现暂停加息。由于国际油价在10月的中下旬连续走低，市场预期10 月份美国总体CPI同比放缓至 3.3%，但预计核心CPI同比持平于 4.1%。对于股市的影响，近期的交易逻辑是弱数据利好股市，例如此前弱于预期的就业数据支持股市上涨。若通胀如期降温，或支持股市进一步走高。

 

美国零售销售数据 —— 周三

今年美国的消费市场保持着充足的韧性，仅二月和三月零售额出现收缩。 此后，在劳动力市场富有弹性和通胀下降的帮助下，消费者支出不断增长。 第三季度表现尤为强劲，7 月、8 月和 9 月环比涨幅分别为 0.5%、0.8% 和 0.7%。 10 月份的数据可能显示支出增长速度放缓，预计环比下降 0.5%，可能的因素在于高利率环境增加居民负债成本，以及超额储备正在迅速消耗。美国最大的零售商之一Target最近表示，消费者开始削减支出。

 

中国10月社会消费品零售总额 —— 周三

在消费者支出增长的推动下，中国第三季度GDP环比增长 1.3%。 在第二季度中国的消费数据跌至谷底后， 在第三季度数据呈现回暖，其中7月同比增长2.5%，8月同比增长4.6%，9月同比增长5.5%。 市场预期10月份零售额同比增长7%，反映内需正处于不断改善的局面，而之前公布的10月进口数据似乎反映了这一现象，同比增长3%，远高于预期的-5%，为去年9月以来首次录得增长。

 

中概股财报 —— 周三、周四

本周中概股将陆续公布财报业绩。周三，京东、腾讯、小鹏汽车将公布业绩报告。周四，网易、阿里巴巴将公布业绩报告。从内外部环境来看，外部环境美联储加息周期可能结束，风险偏好情绪近日持续回暖，市场对明年经济软着陆仍具有预期。内部环境上看，中国政府出台诸多政策支持金融市场，政策底或出现。数据方面来看，随着零售数据的逐步改善，进口数据转负为正，内需呈现维稳，互联网企业或受益于电商、广告、游戏增值消费的增长。

 

以下是具体经济数据和事件：

 

周一：无重要数据和事件公布

 

周二：英国10月失业率                                                                        

           美国10月CPI（月率/年率）

 

周三：中国10月社会消费品零售总额（月率/年率）                          

           中国10月规模以上工业增加值（月率.年率）                           

           中国10月城镇固定资产投资（月率/年率）                              

           英国10月CPI（月率/年率）                                                  

           美国10月零售销售（月率）                                                      

           美国10月PPI（月率/年率）                                                     

           京东、腾讯、小鹏汽车财报

 

周四：澳大利亚10月失业率                                                                

           美国10月工业产出（月率）                                                      

           美国11月NAHB房产市场指数                                                

           欧洲央行行长拉加德发表讲话                                                   

           网易、阿里巴巴财报

 

周五：欧元区10月调和CPI终值（月率/年率）           

 

本周重要产品关注

 

道琼斯工业指数 （DJI - Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（11月12日）

道琼斯工业指数上周高位盘整，周五收阳，成功收于34000之上。本周若通胀如期降温或进一步支持道指冲击35000的阻力。

 

 

WTI原油（Crude Oil WTI - Cash） —— 日线图

 来源：CMC Markets（11月12日）

WTI原油近日连续走弱，价格在75附近企稳，短期或超卖。75为今年5-7月的平台阻力区域，在突破该水平后，此处或形成一定的支撑。价格或反弹至下跌趋势压力80附近。

 

 

现货白银（XAG/USD - Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（11月12日）

现货白银近期震荡走肉，价格再次来到22附近支撑，观察本周价格能否企稳。若止跌或再次有反弹至24的可能性。若形成向下破位，或跌至10月前低20.7。

 

 

美元指数（USDX – Dec 2023） —— 4小时图

来源：CMC Markets（11月12日）

美元指数期货上周五冲高回落，在105.86附近承压。本周走势或取决于零售和通胀数据的表现，若零售数据如预期下降，通胀如预期降温，或使美元指数再次掉头向下，下方短期目标105.3，跌破该水平或进一步跌至104。


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