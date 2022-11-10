今晚的CPI又会如何引爆市场？美股跌还是涨

市场预期今晚公布的美国10月总体CPI同比增幅下降至7.9%，前值为8.2%；若符合预期这将是今年2月以来首次录得8%以下。核心CPI同比增幅预期小幅下降至6.5%，前值为6.6%。

高盛预计10月份CPI二手车价格将下降2.5%。拍卖价格现在已经从峰值大幅下降。新车价格将上涨约1%。汽车制造商提高了2023款车型的价格，但由于库存水平上升和竞争加剧，10月份汽车经销商促销激励措施的增加，应该会部分抵消这些提价。

其次，高盛预计规模不大但波动较大的医疗保健板块本月可能会呈现降温态势。去年，保费基本稳定，加上对新冠肺炎的担忧导致医疗保健使用量减少，导致利润率上升，并导致医疗保健通胀非常强劲(9月环比+2.1%，同比+28.2%)。现在，医疗保健使用的反弹已经导致利润率下降，这应该会导致医疗保健通胀在未来一年将呈现负增长（预计10月份为-3%，未来12个月为-28）。

由于利率的不断上调，高盛预计住房通胀在9月加速后将在10月再次升温，并将在明年保持这一升温趋势，因为它涵盖了新租户和持续租户租约，后者要赶上新租户市场的费率还有很长的路要走。

高盛预计机票价格将回落2%，汽车保险类别将再次上涨(+1.6%)，因为航空公司将通过提价来抵消更高的维修和更换成本。

对市场会产生怎样的影响？

纳斯达克100指数 —— 日线图

来源：CMC Markets（11月10日）

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纳指在上周五触及10601后连续三天反弹，触及我们在上周五提到的11000的目标价格，逻辑为放缓加息预期。然而，市场目前已经对该预期进行了充分的消化，放缓加息对市场而言已不再是新鲜事。对于今晚而言，唯一的不确定性是美国的CPI数据会降到什么水平。因此大概会有两个剧本：

CPI回落不及预期或符合预期，价格直接下跌 CPI回落超预期，例如总体和核心CPI同比增幅比预期更低，纳指短线或迎来快速拉升，但随后价格可能再次下挫，形成倒V趋势。

道琼斯工业指数 —— 1小时图

来源：CMC Markets（11月10日）

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道指1小时结构暂时陷入盘整趋势，短周期进入超卖区，价格若因CPI数据超预期回落出现修复，则参考参考32800，33000两个阻力位置。



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