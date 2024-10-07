X

选择您要开设的帐户

美国非农就业数据提振股市

US non-farm

撰写者

CMC Markets

CMC Markets

Best in-house analyst award (dark version)

07 Oct 2024, 13:55

来自Trade Uni的Darren Sinden讨论了最新的市场动向。

股市在周五收盘时表现强劲，因美国市场在超出预期的非农就业和失业数据发布后上涨。9月份新增了超过25万个就业岗位，失业率下降，这一现象可能具有双刃剑效应。因为美国经济越强劲，美联储就越不需要进一步降息。事实上，周五的经济数据表现如此出色，以至于一些评论员质疑9月的50个基点降息是否有必要。

然而，股市对这一问题并没有太多反应，投资者更多地关注美国经济的持续强劲。当天标普500指数上涨了0.9%，纳斯达克100指数上涨了1.2%，道琼斯指数上涨了0.8%。意大利MIB指数上涨了1.3%，德国DAX指数上涨了1%，法国CAC 40指数 上涨了0.9%。尽管如此，主要的欧洲指数本周仍然收低，如欧洲斯托克50指数在过去五个交易日中下跌了2.2%。

在行业层面，标普500金融板块是周五表现最好的板块，上涨了1.64%。这一板块的涨幅主要由银行和信用卡公司推动，因它们通常在利率上升或保持不变时能够获得更好的利润率。本周晚些时候，银行将开始公布第三季度的财报，这将显示这些涨幅是否合理。房地产板块是标普板块中表现最差的，周五下跌了0.65%。该板块在过去六个月中已经上涨了超过14%，主要得益于美国利率下降的预期，因此周五的数据让交易员重新思考。

在欧洲，旅游和休闲、基础资源以及银行是周五表现最好的板块。银行业受益于欧盟银行专员的言论，表明她支持该行业的跨境并购，这在交易员的眼中提高了UniCredit收购德国商业银行（Commerzbank）的可能性。

今早欧洲的原油交易略有下跌，尽管WTI和布伦特原油在上周上涨了8%。黄金价格略有下跌，白银今早下跌超过1%，铜的价格则保持平稳。在外汇市场上，日元兑美元继续走软，回落至148.46日元，美元在过去一周内对日元上涨了3%。美元指数正在测试102.50水平，但截至目前，英镑/美元和欧元/美元基本保持不变。美国10年期国债收益率接近4%，上周上涨了0.2%。

根据今早发布的Halifax房价指数，英国房价连续第三个月上涨，达到自2022年11月以来的最高水平，英国的平均房价目前接近293,400英镑。这一数据可能会影响英国央行（BoE）对降息的看法，近期贷方已降低了抵押贷款利率并提高了贷款倍数。英国央行的货币政策委员会现在需要考虑，激进的降息是否会导致通胀在英国重新抬头。

 


投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-nz/legal 获取。CMC Markets NZ Limited Company Registration Number 1705324.

来自CMC的最新消息

01 Jan 1970

Hello, we noticed that you’re in the UK.

The content on this page is not intended for UK customers. Please visit our UK website.

Go to UK site