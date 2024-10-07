美国非农就业数据提振股市

来自Trade Uni的Darren Sinden讨论了最新的市场动向。

股市在周五收盘时表现强劲，因美国市场在超出预期的非农就业和失业数据发布后上涨。9月份新增了超过25万个就业岗位，失业率下降，这一现象可能具有双刃剑效应。因为美国经济越强劲，美联储就越不需要进一步降息。事实上，周五的经济数据表现如此出色，以至于一些评论员质疑9月的50个基点降息是否有必要。

然而，股市对这一问题并没有太多反应，投资者更多地关注美国经济的持续强劲。当天标普500指数上涨了0.9%，纳斯达克100指数上涨了1.2%，道琼斯指数上涨了0.8%。意大利MIB指数上涨了1.3%，德国DAX指数上涨了1%，法国CAC 40指数 上涨了0.9%。尽管如此，主要的欧洲指数本周仍然收低，如欧洲斯托克50指数在过去五个交易日中下跌了2.2%。

在行业层面，标普500金融板块是周五表现最好的板块，上涨了1.64%。这一板块的涨幅主要由银行和信用卡公司推动，因它们通常在利率上升或保持不变时能够获得更好的利润率。本周晚些时候，银行将开始公布第三季度的财报，这将显示这些涨幅是否合理。房地产板块是标普板块中表现最差的，周五下跌了0.65%。该板块在过去六个月中已经上涨了超过14%，主要得益于美国利率下降的预期，因此周五的数据让交易员重新思考。

在欧洲，旅游和休闲、基础资源以及银行是周五表现最好的板块。银行业受益于欧盟银行专员的言论，表明她支持该行业的跨境并购，这在交易员的眼中提高了UniCredit收购德国商业银行（Commerzbank）的可能性。

今早欧洲的原油交易略有下跌，尽管WTI和布伦特原油在上周上涨了8%。黄金价格略有下跌，白银今早下跌超过1%，铜的价格则保持平稳。在外汇市场上，日元兑美元继续走软，回落至148.46日元，美元在过去一周内对日元上涨了3%。美元指数正在测试102.50水平，但截至目前，英镑/美元和欧元/美元基本保持不变。美国10年期国债收益率接近4%，上周上涨了0.2%。

根据今早发布的Halifax房价指数，英国房价连续第三个月上涨，达到自2022年11月以来的最高水平，英国的平均房价目前接近293,400英镑。这一数据可能会影响英国央行（BoE）对降息的看法，近期贷方已降低了抵押贷款利率并提高了贷款倍数。英国央行的货币政策委员会现在需要考虑，激进的降息是否会导致通胀在英国重新抬头。



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