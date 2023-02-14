今夜，市场都在关注美国1月通胀数据

经济学家预计 1 月核心 CPI 将环比上涨 0.4%，同比增长率将降至 5.5%。 预计 1 月份总体 CPI 将环比上涨 0.5%，同比增长率将降至 6.2%。

美国劳工统计局上周对CPI的计算方式和权重进行了修订，CPI 将包含更新的季节性因素， 修正幅度略大于往常，导致过去 3 个月的月度核心 CPI 上修 9 个基点。本月的 CPI 将使用更新的权重计算，该权重包含 2021 年消费者支出调查的数据，并且仅反映一年的消费者支出数据，而不是旧方法的两年。 新的权重可能会促使通胀预期被上调，上调住房通胀权重，下调了二手车、食品、交通的通胀权重。

这些变化中的任何一个都不会影响美联储首选的通胀指标核心 PCE，因为 PCE 的季节性因素在每份报告中都会重新估算，并且其组成部分的权重会随着每月消费者支出份额的变化而变化。 2022 年第 4 季度，核心 PCE 通货膨胀率平均环比增长 0.24%。

高盛在 1 月份的报告中强调了三个关键的分项趋势：

年初价格上涨将推动核心 CPI 上涨 8个基点。在今天的高通胀环境中，企业在重新定价时可能会比通胀较低且稳定时的正常价格上涨幅度更大，预计年初的价格影响在处方药、医疗服务、汽车费用和酒精价格方面最为明显。

二手车方面，预计本月二手车价格跌幅较小（1月预计下降0.75%，去年12 月 2.0%）。 1 月份二手车拍卖价格净值稳定。积极的剩余季节性因素将进一步提振本月的销量。 但结合新的 CPI 权重，即使价格下降趋势放缓，但二手车对本月核心 CPI 的拖累较小。

机票方面， 较高的燃油价格可能对 1 月份的机票价格造成上行压力，预计 1 月份的报告中机票价格将上涨 3%，这将使核心 CPI 在 12 月份下跌 2% 后上涨 2 个基点。

在其他分项上，由于新租户租赁的租金增长疲软抵消了现有租户租赁的持续上行压力，预测住房通胀的步伐将依次放缓（房租 +0.73%，业主等价租金 +0.67%）。 预计服装价格将上涨 0.3%，反映出 1 月份剩余季节性因素的提振。

展望未来，高盛预计随着年初季节性因素影响的消退，月度核心 CPI 通胀将下降至 0.3% 左右，并在 2023 年第二季度继续下降至 0.2% 左右。核心 CPI 同比 2023 年 12 月和 2024 年 12 月的通货膨胀率分别为 3.1% 和 2.7%。预计 2023 年的减速更多是由商品而非服务类别驱动的。



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