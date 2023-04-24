一周展望：日本央行利率决议、美国第一季度GDP、美科技股财报

上周主要产品涨跌幅

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本周重要经济事件和数据

澳大利亚第一季度CPI —— 周三

澳大利亚去年第四季度总体CPI同比上涨7.8%，高于市场预期。但月度CPI在2月放缓至6.8%，1月是7.4%。这意味着通胀可能在去年第四季度见顶，促使澳联储在4月暂停了加息，但澳联储的措辞是出于对经济基本面的考虑，如果后续的数据证明价格压力犹存将继续加息。由于能源价格和粮价在一季度的下跌，市场预期澳大利亚第一季度总体CPI同比上涨放缓至6.9%，季度增长放缓至1.3%。

美国第一季度GDP —— 周四

在 1 月份美国零售销售环比增长 3.2% 之后，2 月份消费呈现缩减，环比下降 0.2%，3 月份进一步下降 1%。 零售额下降和银行业动荡可能在一定程度上对第一季度的经济产出造成压力，但全面的疲软态势可能不会显现。 从好的方面来看，本季度强劲的劳动力市场和收入增长可能会支撑 GDP 中强劲的消费者支出部分。

经济学家预计，美国第一季度 GDP 同比增长为 2%，低于第四季度的 2.6%。 预计消费者支出将从第四季度的 1% 增长中反弹。



日本央行利率决议 —— 周五

在日元兑美元走弱的情况下，日本央行与新任行长植田和男的首次会面势必引人瞩目。 关键问题是植田和男是否会为可能调整央行的收益率曲线控制奠定基础。

在本月早些时候的讲话中，植田和男小心翼翼地避免过多偏离其前任黑田东彦设定的道路。 在 4 月 9 日正式上任后的第一次新闻发布会上，上田坚持了原表态，他说现有政策在当前经济条件下仍然合适。

随着日本核心CPI同比增长率达到 40 年高点 3.8%，政策转变可能迫在眉睫，可能会在第二季度末到来。 尽管如此，总体通胀率从 1 月份的 4.3% 放缓至 3 月份的 3.2%，这可能会让担心核心价格弹性的鸽派政策制定者感到安心。

美国3月核心PCE—— 周五

美国2月核心PCE同比上涨放缓至4.6%，前值为4.6%。作为美联储最为重视的通胀数据，该数据也将是美联储在5月4日利率会议前得到的最后一份重要数据。市场3月总体PCE同比增幅大幅放缓至4.1%，前值为5%，因能源价格的走低。而核心PCE同比上涨预期相较于上月小幅放缓至4.5%，环比上涨预期与前值的0.3%持平。

美国科技股财报 —— 周二、周三、周四

Alphabet —— 周二（盘后）

微软 —— 周二（盘后）

Meta —— 周三（盘后）

亚马逊 —— 周四（盘后）



以下是具体经济数据和事件：



周一：无重要事件和数据披露

周二：美国2月FHFA房价指数

美国3月新屋销售总数变化

Alphabet、微软财报



周三：澳大利亚第一季度CPI

英国4月CBI零售销售差值

美国3月耐用品订单

Meta、英特尔财报



周四：美国第一季度GDP

美国第一季度实际个人消费支出

美国第一季度核心PCE

亚马逊财报





周五：日本央行利率决议

欧洲央行行长拉加德发表讲话

美国3月核心PCE

美国3月个人支出

欧元区第一季度GDP

美国4月密歇根大学消费者信心指数



本周重要产品关注

纳斯达克100指数 NDAQ Cash—— 日线图

来源：CMC Markets（4月24日）

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纳指上周继续围绕在13000附近盘整，目前阻力较强，MACD再次形成顶背离。策略以13200作为防守进行逢高看空为主。



现货黄金 XAU/USD —— 日线图

来源：CMC Markets（4月24日）

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现货黄金上周呈现调整行情，因美元指数企稳反弹。日线结构来看黄金仍处于上涨通道中，但由于短期涨幅过大或呈现较深程度的调整行情，首先关注上行通道的中轨支撑1970-1972，若跌破或引发进一步的深度调整，通道下轨支撑：1870。



香港恒生指数 HSI —— 日线图

来源：CMC Markets（4月24日）

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恒生指数在4月17日触及近一个半月高点20882，未能突破3月的前高21000附近。在该区域反复盘整缩量未能形成突破并连续四日下跌，短周期均线呈现空头排列，MACD指标有再次形成死叉的迹象，在不过5日均线的条件下预计进一步调整至19000。



美元兑日元 USD/JPY —— 日线图

来源：CMC Markets（4月24日）

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美元兑日元目前延续反弹趋势，日本央行新行长在4月9日的首次新闻发布会上阐述了对原有货币政策的维持态度，尤其看到了近期CPI的下行风险。预计他在首次央行会议上并不会有过大的政策调整倾向，这或将导致日元兑美元保持疲软。预计美日将继续反弹至3月高点137.8



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