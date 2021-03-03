美国经济反弹加速，警觉风险资产进一步修正

昨日美国股市普跌，科技板块领跌，近期受到美国长期政府公债收益率飙升引发的风险资产价格回撤再度主导金融市场走势。同时，价值型股票包括金融与航空板块表现强劲，抵消了部分科技板块跌幅。美国道琼斯指数自交易日低位反弹，以小跌0.16%收盘；美国标普指数下滑0.4%；同时，纳斯达克指数跌幅达1.18%。

美国经济反弹加速的预期增强，投资者须密切关注货币政策动向

美股再次承压说明投资者对美国以及全球经济反弹速度加快的预期增强，通胀率走升可能引发中央银行上调基准利率。美国2月份制造业生产经理人指数录得60.8，为2018年8月份以来最强表现。阿特兰大美联储主席认为强劲的经济数据表明美国一季度GDP增长有望达到10%.根据最近新冠疫苗的使用情况看，美欧地区新冠受染人数下降，预示一季度就业市场可能出现较大幅度反弹，则将成为美联储以及其他央行进行货币政策调整的另一重要经济指标。

股市换手交易将继续，风险资产或面临进一步的修正

无论是削减QE（货币量化宽松）还是升息，都将引发金融市场的剧烈震荡，升息将使得一些在新冠防控措施下飙升股票板块出现因市值被高估而出现抛盘，尤其是科技板块股价将继续修正行情。在本月我们也许会看到资金继续由科技板块流向价值型的周期性板块的行情。对于升息的预期将对从低息受益最大的公司股价形成压力，尤其是科技股份；同时，一些受到疫情影响最大与被低息环境消极影响的行业股价会保持反弹，典型的为银行、生产原材料与航空板块。

另外，其他一些风险资产也将收到联代影响而回撤。美国公债收益率的持续走升与对升息的预期将对美元形成支撑，进而打压大宗商品价格与商品货币承压。但由于美联储仍然为放出任何收紧货币政策的信号，并且美国新增的1.9万亿财政刺激计划仍然将在一段时间内对美元升势形成压力，我们可能会看到美元的真正筑底将出现在今年年底。

技术分析

欧元/美元-日线图

欧元兑美元汇率已经出现下破上行趋势线的迹象，并且2月份23日收图确认了下行动能的打开，途中阴影部分有望形成双顶，引发进一步的技术性回路。日内的潜在上行阻力首看20日均线1.21整数关口，同时潜在的支持价格在1.1970附近（斐波那契23.60%回荡线）。整体下行压力仍然较大，若突破则有望进一步下探38.20%回荡线，1.1747左右。

纳斯达克指数（现金）-日线图

纳斯达克指数在2月23日突破上行突破后已经结束了前阶段的一波上行走势，目前的重要潜在支持位置在2月27日低点12700附近，同时上行阻力看昨日开盘价格13300左右。从MACD形态上看，有潜在向下插入零轴的可能，预示若纳指破位下滑有望打开进一步的下行空间，则下方的潜在支持在12144左右（斐波那契23.80%回荡线）。



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