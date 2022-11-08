普涨行情仍需谨慎，美元反攻正在酝酿中

上周五由于美国10月的失业率超预期反弹至3.7%，为美联储12月放缓加息幅度至50个基点提供了一定数据支持。美元指数上周五下跌近2%，周一延续下跌趋势。

非美货币，黄金白银，原油，股市均录得不同程度的大幅度反弹，市场似乎陶醉在美联储将放缓加息幅度的乐观情绪中，却忽视了美联储的利率峰值将高于预期对市场的影响，以及在高利率环境下对经济主体的冲击。

由于联邦基准利率不断上调，美国的住房抵押贷款利率也迅速飙涨，30年期住房抵押贷款利率已经突破7%。由于基准利率的上调对贷款利率的传导具有滞后性，若美联储明年将利率上调至5%或5%以上，30年期住房抵押贷款利率可能将触及9%以上。高昂的房贷将严重限制美国居民的其他生活开支，经济将迅速降温并陷入衰退。

从当前美元的趋势来看，现在判断顶部已经出现还为时过早。我们截取本世纪美元指数的几次大顶出现的时机来进行分析，参考下面两张图。

美元指数

来源：Tradingview, CMC Markets（11月8日）

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美国CPI

来源：BLS

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2000年 – 2002年（美国互联网泡沫破裂）：美元指数在1998年开启了上涨趋势，在2000年末和2002年初陷入高位震荡上行。在2002年2月停止了上行，开启了下行周期。通胀方面，美国通胀从2001年5月开始快速下行，在2002年2月触及底部并开始进行了低位盘整。

2008年 – 2009年（美国次贷危机）：美国次贷危机爆发后，美元指数从2008年4月后快速拉升，在2008年11月美联储进行了第一轮QE后开始陷入高位震荡，随后在2009年3月触及峰值后转入下跌趋势。通胀方面，美国通胀在2008年12月跌破0%，在2009年7月触及低点-1.95%，在2009年的前10个月始终处于0%以下。

2009年12月 – 2010年6月：美联储在2008年11月进行了第一轮QE刺激经济，美国经济曾出现一定程度的反弹，CPI自2009年下半年开始迅速攀升，在2009年12月升至2.8%，达到美联储2%的目标。但由于次贷危机的冲击影响甚远，美国经济在2010年增长乏力，通胀持续下行，在2010年6月触及1.1%，随后陷入低位盘整。美元指数则在2010年6月触顶。

2014年 – 2017年：美国经济在3轮QE的影响下在2014年回暖步伐加快，远快于欧洲、亚洲地区，美元指数自2014年7月以来开始了新一轮上涨周期，但在2015年经济增长陷入乏力，通胀自2014年下半年迅速回落，在2015年初曾一度触及0%以下。美元指数在2015年上半年陷入反复盘整阶段，在加息预期的影响下整体偏强，在加息周期下，2017年1月触及峰值103.8后转跌。

2018年 – 2020年：美元指数开启了长达两年的上涨趋势，2020年初新冠疫情爆发，美国CPI在2020年2月迅速下行，在2020年5月触及低点0.36%。美元指数在2020年3月触及峰值103后开始了下跌周期。

我们通过上述的分析中可以得出一个结论，美元触顶的条件是在经济出现明显降温陷入衰退的时候才会出现，通胀水平应该低于美联储的目标。而当前美国的CPI还在8%以上，经济仍处于强劲的状态，劳动力市场仍然火热。因此，美元指数的短期下跌可能会酝酿新一轮的向上反攻。

美元指数

来源：Tradingview, CMC Markets（11月8日）

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我们从趋势上看，美元指数自2022年2月呈现加速上行周期，目前上涨结构仍未被破坏。因此当前的策略仍以看多美元为主。价格自9月陷入了高位调整，但调整不意味着看跌。因此我们预计价格在调整完后可能再次进入上行周期。



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