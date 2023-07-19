X

选择您要开设的帐户

美元指数止跌收复100，但仍未到反转的时候

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

19 Jul 2023, 18:35

7月19日，美元指数亚盘小幅走高，重新回到100之上，在过去的三个交易日在99.5 – 100区间盘整。


美元指数在7月中旬快速下跌，主要原因在于美国6月通胀数据的超预期回落，制造业数据连续8个月萎缩等促使市场预期美联储将在9月暂停或者结束加息。而反观欧洲央行仍保持着较为鹰派的加息预期，以及日本央行可能出现调整国债收益率曲线控制的措施，造成美元利差优势不复存在。


因此，即使我们看到了在过去三个交易日美元指数出现止跌的迹象，但并不意味着美元现在具备任何反转的条件。当然，在降息周期来临前美元指数可能并不会出现进一步的瀑布性下跌，因美联储并不希望看到在通胀未降至目标时，美元指数过分贬值促使商品价格的回升，引发通胀的上行风险。因此，我们可能会看到美联储在7月的会议上进行加息，同时强调年内不具备降息的条件。也可能发言表示，美联储正接近利率的峰值，但若出现数据的反弹，不排除进一步的加息措施，通过发言偏鹰派缓解美元指数加速下跌的力量，但这只能起到短期缓解作用，并不足以改变下跌大势。


从目前经济基本面上看，美国经济表现出一定的韧性，例如地产呈现回暖，失业率仍处于低位，制造业跌幅放缓（可能会出现局部拐点）。若后续欧洲央行转鸽，或减缓美元指数下行的速率。


从下图看，美元指数短期存在超跌的可能性，本月底的美联储会议若发出鹰派指引或让美元指数出现一定幅度的反弹，但预计在经历反弹后将迎来进一步的下跌。下方目标：97，94.6。


 
美元指数 USDX —— 日线图
来源：Tradingview, CMC Markets（7月19日）

 


投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-nz/legal 获取。CMC Markets NZ Limited Company Registration Number 1705324.

来自CMC的最新消息

Market update

美国财报季交易策略

对投资者来说，美国财报季是一段关键时期，财报提供了理解公司表现与前景的重要信息。大多数美国公司按季度发布财报，向投资者介绍最近一个季度的最新业绩，并为当前和未来一个季度的预测提供指导。美国财报季通常在 1 月、4 月、7 月和 10 月。对投资者而言，了解财报的关键内容及其如何影响个股近期价格走势和长期趋势非常重要。

19 Jul 2023
Market outlook

美股周一开门红续创高点，现价能否进一步追高？
Market update

一周展望：特斯拉、奈飞财报来临！中国第二季度GDP
CMC insights

您持有特斯拉股票吗？8月24日，特斯拉股票将正式迎来“一拆三”！

相关文章

Market outlook

美股周一开门红续创高点，现价能否进一步追高？

周一美国三大股指走高，纳指100续创去年1月以来高点，盘中最高触及15745附近，尾盘小幅回落。

18 Jul 2023
Market outlook

为什么玛莎百货的股价在今年上涨近60%？

迄今为止，玛莎百货的股价一直处于上涨趋势。截至7月13日，该股今年上涨了 59.65%，s收盘价在196.85便士。

14 Jul 2023
Market outlook

这支清洁能源ETF能否实现一波强势的上涨？

Invesco WilderHill Clean Energy ETF （PBW） 今年迄今上涨 12.47%。该基金持有的公司包括电动汽车制造商如Rivian、小鹏汽车、极星汽车、蔚来汽车，以及电池制造商包括Enovix、QuantumScape、SES AI等。这些公司可能会受益于美国总统拜登在《通货削减法案》中对绿色政策的关注。 这包括更严格的燃料排放法规、电动汽车税收抵免以及推动更多电动汽车充电站的建设。

11 Jul 2023
Company earnings

美国银行业财报季前瞻：重点关注及解析

包括摩根大通、富国银行和花旗集团在内的美国各主要银行将于7月14日开始发布第二季度季报。近日，美国银行股在23家大型银行通过压力测试后大幅反弹，KBW银行指数上涨5%，这是自3月份地区性银行发生动荡以来的首次月线收涨。

06 Jul 2023