美元指数止跌收复100，但仍未到反转的时候

7月19日，美元指数亚盘小幅走高，重新回到100之上，在过去的三个交易日在99.5 – 100区间盘整。



美元指数在7月中旬快速下跌，主要原因在于美国6月通胀数据的超预期回落，制造业数据连续8个月萎缩等促使市场预期美联储将在9月暂停或者结束加息。而反观欧洲央行仍保持着较为鹰派的加息预期，以及日本央行可能出现调整国债收益率曲线控制的措施，造成美元利差优势不复存在。



因此，即使我们看到了在过去三个交易日美元指数出现止跌的迹象，但并不意味着美元现在具备任何反转的条件。当然，在降息周期来临前美元指数可能并不会出现进一步的瀑布性下跌，因美联储并不希望看到在通胀未降至目标时，美元指数过分贬值促使商品价格的回升，引发通胀的上行风险。因此，我们可能会看到美联储在7月的会议上进行加息，同时强调年内不具备降息的条件。也可能发言表示，美联储正接近利率的峰值，但若出现数据的反弹，不排除进一步的加息措施，通过发言偏鹰派缓解美元指数加速下跌的力量，但这只能起到短期缓解作用，并不足以改变下跌大势。



从目前经济基本面上看，美国经济表现出一定的韧性，例如地产呈现回暖，失业率仍处于低位，制造业跌幅放缓（可能会出现局部拐点）。若后续欧洲央行转鸽，或减缓美元指数下行的速率。



从下图看，美元指数短期存在超跌的可能性，本月底的美联储会议若发出鹰派指引或让美元指数出现一定幅度的反弹，但预计在经历反弹后将迎来进一步的下跌。下方目标：97，94.6。





美元指数 USDX —— 日线图

来源：Tradingview, CMC Markets（7月19日）



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