一周展望：美国、中国10月CPI重磅来袭，英国第三季度GDP

上周主要产品涨跌幅

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本周重要经济事件和数据

美国10月CPI —— 周四

尽管美国的总体通胀已开始放缓，但核心CPI仍在上涨。截至9月，美国总体CPI同比增长8.2%，低于8月的8.3%和6月9.1%的峰值。不过，不包括波动较大的食品和能源价格的核心CPI在9月同比上涨了6.6%，高于8月份的6.3%，创下40年新高。

企业现在正以涨价的形式将更高的成本转嫁给消费者。这一趋势助长了核心CPI的上涨，加剧了消费者的生活成本。居高不下的通货膨胀率导致美联储上周连续第四次加息75个基点，将联邦基金利率上调至3.75% - 4%的目标区间。市场目前预计，到明年第一季度末，联邦基金利率将至少达到5%。

在美联储最近一次加息75个基点之后，即将公布的10月份CPI数据可能对美联储12月的会议上的加息幅度起到重要决定作用。市场预期10月总体CPI为8%，核心CPI为6.6%，与前值持平。美联储主席鲍威尔在上周的会议中暗示，政策制定者可能很快就会考虑放松紧缩步伐，可能会在下次会议或再下一次会议时到来。

中国10月贸易数据 —— 周一

市场预期中国10月出口同比（美元）增长4.5%，前值为5.7%；进口同比（美元）增长0%，前值为0.3%。

9月份进口同比增长0.3%，与8月份持平;出口同比增长5.7%，高于4%的增长预期，但低于8月份7.1%的增幅。与此同时，尽管工业生产继续改善，但房地产投资、消费者需求呈现疲弱态势。最近公布的10月份制造业和非制造业PMI数据均处于收缩区间，体现出中国经济仍然增长疲软。

中国10月CPI、新增社融—— 周三

由于局部多地区仍受疫情影响，经济形势仍然严峻，市场预期中国10月CPI同比增长2.4%，前值为2.8%，反映出消费需求疲软。受商品价格下跌影响，10月PPI同比预期为-1.6%，前值为0.9%。

市场预期10月新增人民币贷款大幅收缩至8000亿元，前值为24700亿元；10月新增社会融资规模预期收缩至16000亿元，前值为35300亿元。

英国第三季度GDP —— 周五

根据英国国家统计局公布的数据，英国第二季度经济增长向上修正为0.2%，而最初估计为收缩0.1%。尽管这一暂缓可能让英国政府有机会宣称经济状况比许多经济学家最初担心的要好，但经济增长的消息不会缓解许多人正在经历的高生活成本压力。

同样，周五公布的第三季度GDP初值很可能低估了全国消费者感受到的紧缩程度。最新的10月制造业PMI指数录得46.2，低于50，表明经济在收缩，而8月和9月的零售额环比分别下降了1.7%和1.4%。

市场预期第三季度GDP环比下降0.4%，前值为0.2%。而9月GDP数据增长希望不大，7月份GDP仅增长0.1%，8月份下降0.3%。

以下是具体经济数据和事件：

周一：中国10月进出口数据

欧洲央行行长拉加德发表讲话

欧元区11月Sentix投资者信心指数

周二：美国中期选举

欧元区9月零售销售数据

周三：中国10月CPI、PPI

中国10月M2货币供应

中国10月新增人民币贷款、社会融资规模

周四：美国10月CPI

2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就美国经济前景发表讲话。

2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就美国经济前景发表讲话。

周五：英国第三季度GDP

英国9月GDP

2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就美国经济前景发表讲话。

本周重要产品关注

道琼斯工业指数 DJI —— 日线图

来源：CMC Markets（11月6日）

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道琼斯工业指数上周五因美国10月失业率反弹至3.7%，为美联储可能在12月放缓加息提供了依据，道琼斯结束4日连续下跌。本周需要关注美国10月CPI是否能超预期回落，尤其是核心CPI，若核心CPI符合预期，则没有迹象证明核心通胀已经改善，这会限制美股的反弹。

日线级别道指阶段性顶部暂时确立，价格在33000下方以逢高看空处理。

现货黄金 XAU/USD —— 周线图

来源：CMC Markets（11月6日）

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现货黄金上周五大幅走高，反弹逻辑与美股同理，目前价格来到了关键的阻力1680。下跌趋势线阻力在1695-1700。目前暂不能判断黄金已经企稳开始反转趋势，本周需要关注价格能否进一步延续反弹突破1680和1700两个关口，若不能反弹突破这两个阻力价格或再度承压回落。

西德克萨斯原油 Crude Oil WTI —— 日线图

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WTI原油自10月18日以来进行了连续两周的震荡向上反弹，价格目前来到了自10月10日以来的高点92.6，价格突破下行趋势线压力。本周需要关注价格能否突破前高93.8，若形成突破价格可能进一步延续多头。反之，或形成阶段性的双顶结构。而下方关键的支撑在90。

澳元兑纽元 AUDNZD—— 周线图

来源：CMC Markets（11月6日）

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澳元兑纽元10月以来录得连续5周下跌，从指标上看，周线MACD指标呈现高位死叉，因此当前趋势以空头为主。从短线来看，价格呈现一定的超卖，或有一定的空头修复空间，因此投资者需要等待回测阻力确认后再择机布局，上方阻力：1.1。



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