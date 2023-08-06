一周展望：美国7月CPI，中国7月CPI、金融和贸易数据。

上周主要产品涨跌幅

来源：CMC Markets

本周重要经济事件和数据

中国7月贸易数据 —— 周二

六月份的贸易数据显示国内外经济活动进一步放缓，以美元计算出口同比下降12.4%，大幅低于预期，创2020年以来最大降幅。进口降幅也超出预期，同比下降6.8%，进一步加剧了通缩担忧。而市场预期7月的贸易数据仍旧维持较弱的局面，以美元计算的出口同比预期下降12.5%，进口同比预期下降5.5%。

中国7月CPI，金融数据 —— 周三

随着 6 月份整体CPI进一步放缓至 0%，且 6 月份 PPI 进一步滑落至负值至 -5.4%。7月数据仍然保持普遍低迷的情形，例如制造业PMI仍处于收缩区间，房地产投资进一步下降。本周的通数据可能仍保持着疲软的态势，并令市场不安。市场预期7月CPI同比录得负值，为-0.5%，上一次出现负值为2020年11月。PPI同比预期为-4%。

金融数据方面，市场预期7月M2货币供应同比增长11.1%，前值为11.3%。7月新增人民币贷款预期增长7600亿元，社融规模预期增长11200亿元，均较上月有大幅度放缓。反映当前经济复苏进程道路仍然曲折。

美国7月CPI —— 周四

美国6月总体CPI大幅放缓至3%，主要因素在于去年的高基数效应。而核心CPI则放缓至4.8%，远低于预期。随着美联储在 7 月份再次加息 25 个基点，市场预期美联储在9月可能考虑暂停加息，特别是在 PPI 通胀即将转为负数的情况下。但随着能源价格的反弹，以及高基数效应的减退，总体CPI进一步下降至 2% 可能不是一个如此简单的过程。预计 7 月份总体 CPI 将升至 3.3%，而核心价格可能进一步放缓至 4.7%。虽然总体CPI可能在下半年难以进一步下降至美联储的目标，但美联储更加关注的服务业通胀可能将持续放缓，并且上周五的非农新只能就业人数超预期下降18.7万人。美联储可能对在 9 月会议上暂停加息持开放态度。

以下是具体经济数据和事件：

周一：欧元区8月Sentix投资者信心指数

周二：中国7月贸易数据

美国7月NFIB小型企业信心指数

周三：中国7月CPI、PPI

中国7月金融数据

周四：美国7月CPI

周五：英国第二季度GDP修正值

美国7月PPI

法国7月CPI

美国8月一年期通胀率预期

美国8月密歇根大学消费者信心指数初值

本周重要产品关注

纳斯达克100指数 （NDAQ 100 Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（8月6日）

纳斯达克100指数上周五盘中反复，价格曾一度反弹至5日均线15530附近但未能形成突破，指数在后半夜跳水。从图形结构上看，价格跌破了短期的上行通道后反弹确认阻力并向下，意味着后续可能的进一步调整空间，MACD指标继续呈现死叉向下。下方关注上升趋势线支撑14700附近。

苹果 (AAPL) —— 日线图

来源：CMC Markets（8月6日）

由于苹果最新公布的财报业绩显示增速放缓，其中产品端销售继续下降，ipad本季度销售额同比大幅下降约20%。苹果跳空低开并收跌4.8%，失守60日均线支撑，并且呈现放量。MACD指标死叉并开口向下延伸。因此现阶段苹果股价或由强转弱，不排除进一步向下调整至170附近。

现货黄金（XAU/USD） —— 日线图

来源：CMC Markets（8月6日）

现货黄金在经历了一段时间的调整后，上周五由于避险情绪推升，现货黄金在颈线1930附近获得支撑走高，目前在上升趋势线附近测试支撑有效，或意味着调整结束并再次开始上行趋势，现在策略仍以逢低看多为主，上方目标1980，若突破或再次重回2000之上。

美元指数 USDX —— 日线图

来源：CMC Markets（8月6日）

美元指数周五下跌，因非农新增就业人数放缓。从图形结构上看，美元指数承压于下跌趋势线阻力，本周关注通胀数据，若核心CPI继续呈现明显降温，意味着市场对美联储9月暂停加息的预期进一步升温，这将促使美元指数走弱并有可能再度跌破100。



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