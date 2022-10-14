美国9月通胀再超预期，美股上演惊险“V“反行情，今晚的银行股三季报又会如何影响股价？

10月14日，摩根大通、花旗集团、富国银行和摩根士丹利将在美股开盘前公布第三季度业绩。随着美联储连续提高利率，市场的投资者将特别关注银行为可能发生的问题贷款准备了多少准备金。在物价上涨和央行紧缩的几个月之后。根据彭博社的数据，六大银行可能将公布约45.6亿美元的坏账拨备。按照美联储的目标，从通胀8.1%降至2%，这意味着衰退不仅仅是昙花一现，有可能是一个中长期问题。银行担心不断上升的利率、创纪录的借贷和即将到来的衰退将导致一波贷款违约潮，这可能会对它们的收入和资产负债表产生巨大影响。

收入方面

根据彭博社的数据，美联储积极的加息步伐将为第三季度银行净利息收入增添亮点，预计六大银行将获得约584亿美元的收入，去年同期为471亿美元。不过，快速加息引发了更广泛的担忧，即借贷成本上升将削弱消费者和企业的偿债能力。

对经济前景的悲观导致将导致企业处于观望状态，预计投资银行业务收入将继续保持低迷态势。据彭博社数据显示，预计银行本季度投行业务的收入为67.3亿美元，而去年同期为138亿美元。这意味着高盛和摩根大通等投资银行业务规模最大的银行将受到严重打击，为削减成本可能引发更多的裁员。

利润方面

经济衰退将使美国主要银行的利润大幅下降。据英国《泰晤士报》引用的英国《金融时报》编制的数据显示，摩根大通的收益预计同比下降24%，花旗的利润预计将同比下降32%，摩根士丹利的利润预计同比下降28%，而富国银行的利润预计下降17%。

股价方面

昨日美国公布了9月的CPI数据，总体同比录得8.2%，高于预期的8.1%，前值为8.3%；核心CPI同比录得6.6%，高于市场预期的6.5%，前值为6.3%。

该消息引发了美股期货盘前直线下挫，纳指跌超2%，标普500指数跌超1%。

但在美股开盘后上演了”V”反行情，最终纳指收涨2.23%，标普500指数收涨2.6%，道琼斯工业指数收涨2.83%。

美股银行股均低开高收，摩根大通收涨5.56%，花旗银行收涨5.17%，摩根士丹利收涨3.55%，富国银行收涨4.62%。

美股似乎上演了与上个月公布8月通胀时一样的剧本，在数据公布前出现短暂的拉升，随后快速杀跌，对比以下两张图：

标普500指数 SPX500 —— 1小时图（10月14日）

来源：CMC Markets

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标普500指数 SPX500 —— 1小时图（9月13日）

来源：CMC Markets

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然而，如果从这两个时间的先前趋势来看，却有不同的地方。标普500指数在通胀数据公布的前一周处在缩量反弹的阶段，从9月7号低点反弹约6.5%。而这次在通胀数据公布的前一周都处在缩量震荡下跌的趋势。

因此，上一次属于诱多杀跌，而这一次在缩量盘整下跌后突然放量杀跌，属于杀恐慌盘的表现，该位置短期见底的可能性更大。如下图所示。

标普500指数 SPX500 —— 4小时图（10月14日）

来源：CMC Markets

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但在交易员完全定价美联储将在11月加息75个基点的背景下，市场仍然面临较高的不确定性，因此该位置在经历昨日的反弹后，可能仍然面临盘整修复。随着美联储11月加息落地后，市场或迎来一定级别的反弹。

当前的策略因等待冲高回落后的低吸机会，但仅为短期行情，反弹后仍或面临进一步的抛售。

标普500指数 SPX500 —— 4小时图（10月14日）

来源：CMC Markets

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富国银行投资银行业务规模较小，更专注于美国抵押贷款、储蓄和贷款市场。因此受投行业务大规模缩水冲击相较于高盛、摩根大通等较轻。而净利息收入的增加可能会形成对冲。从股价上看，富国银行从今年2月的高点60美元下跌至6月16日的低点36.5美元，最大跌幅达39%。而从当前的图形结构上看，底部有抬升之势，因此在价格不跌破40的基础上，逢低看多的风险可控。若价格不幸破位，可参考6月低点36.5。

富国银行 Wells Fargo —— 日线图（10月14日）

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而摩根大通的走势从趋势上看仍处于震荡下行中，预计投行业务的大幅度缩水将继续影响增长，股价可能在该位置陷入反复，上方的阻力为通道上轨115-116附近。下方以100的支撑作为防守，若出现失守，价格或降至下轨95。从前文提到的四季度或将出现一定反弹，因此当前可进行梯度式的逢低看多。

摩根大通 JPMorgan chase —— 日线图（10月14日）

来源：CMC Markets

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