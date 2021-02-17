在假日后的第一个交易日道指小涨，但美国标普与纳斯达克指数均在历史高位出现回落，其中科技板块领跌，纳指下滑0.34%。美股近期的上行动能逐步减弱，主要受到1月份以来美国政府公债收益率走升打压，昨日10年期政府公债收益率上升至自2020 年3月份以来的最高，至1.3%，2月份在美联储急速降息时，公债收益率一度降至接近0的水平。

美国10年期政府公债收益率

来源：CNBC

那么美债收益率升高意味着什么？给现行的各类金融产品价格走势会带来哪些影响？

投资组合进入调整，大盘股价格受到挤压

一般来讲政府公债的收益率升高，直接将影响到投资组合进行调整，一些投资资金将由风险资产流向固定收益的债券投资中，直接对大盘股市造成挤压。另外，国债收益率走升意味着投资者对经济恢复前景更有信心，对美联储升息的概率升高，对升息的预期将有可能降低一些公司市值的预估，尤其是最收益率低利率的科技板块公司将受到最大威胁，这也是为何我们看到纳斯达克指数自1月份以来出现明显的上行乏力。但同时也有些板块将收益于此，例如银行板块将直接受到升息预期的鼓励而提升业绩前景，2月份以来银行股均有较大程度的上扬。所以投资者需要注意近期的一些大盘股市的变化，警惕一些获利回吐行情的出席那。

美元走升，黄金与商品货币面临压力

美债收益率走高直接提升美元价值，引发美元走坚，美元指数自1月份以来开始低位整理，目前稳定运行于90.58之上。美元强势将直接打压非美元货币走跌，尤其是被视为风险资产的商品货币包括澳元与纽币，因为这些国家的主要出口商品价格可能受到美元走强而回落，进而拉低商品货币币值。

美元指数远期合约-日线图

大宗商品价格承压，包括黄金与原油

美债收益率走高将给黄金造成多重压，则我们或看到黄金在2月份逐步形成顶部。一方面，政府公债收益率走高，将降低黄金做为避险资产的吸引力，一些投资者将可能转到债券市场，以固定收益产品做为避险资产的一种。第二，美元走强，将直接对黄金价格施压，昨日黄金期货价格大跌24美元，至1793。第三，对升息预期的提升将影响到实物黄金存储成本，也为投资者开始抛售黄金的理由。

原油市场的波动并不受到国债收益率的直接影响，但存在间接关系。国际油市价格自11月份以来一路上行，主要受到全球经济反弹是的需求扩大的预期推动。昨日美国原油期货价格突破60美元，受美国冰冻气候影响产量影响。但在当前的大环境下，原油价格很可能受到美元走强的打压出现下滑。原油做为风险资产的一种，也有可能被大盘股市拖累而出现修正。

但以上的分析仍然可能是短期行情，大盘股长期上行趋势仍然未变，这里有几个重要的基础因素：其一，美联储多次承诺量化宽松长期不变，低息或热钱将继续支持股市上行；其二，美国政府的空前财政刺激计划，新任美国总统拜登将以1.9万亿新冠援助资金的刺激政策支持经济恢复，同时支撑美股升势；最后，经济恢复运行中，一些受到疫情影响较重的行业如航空、旅游、娱乐等将提升市值前景，则这些价值型股票价格可能在本年成为推升美股大盘上行的主要动力。



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