美国一季度实际GDP意外环比下降1.4%，美股全线收涨，黄金反弹

4月28日，根据美国商务部经济分析局(Bureau of Economic Analysis)发布的数据显示，2022年美国第一季度实际GDP初值环比下降了1.4%，市场预期为增长1%，这是2020年第二季度以来首次录得负增长。去年第四季度，实际GDP增长6.9%。

昨日公布的GDP初值是根据源数据不完整的统计，需要由源机构进一步修订。修正值将于2022年5月26日发布。

BEA表示，实际GDP的下降反映了私人库存投资、出口、联邦政府支出以及州和地方政府支出的下降，而进口、个人消费支出（PCE）、非住宅固定投资和住宅固定投资增加。

私人库存投资的下降是由批发贸易(主要是汽车)和零售贸易(特别是其他零售商和汽车经销商)的下降导致的。在出口方面，非耐用品的普遍下降被其他商业服务(主要是金融服务)的增长部分抵消。联邦政府开支的减少主要反映了中间产品和服务的国防开支减少。进口的增长是由耐用品(尤其是非食品和非汽车消费品)的增长带动的。

PCE的增加反映了服务的增加(由医疗保健主导)，但部分被商品的减少所抵消。在商品方面，非耐用品(由汽油和其他能源产品主导)的下降部分被耐用品(由汽车和零部件主导)的增长所抵消。非住宅固定投资的增长反映了设备和知识产权产品的增长。

在今年第一季度，以美元计算的GDP同比增长6.5%（3799亿美元），达到24.38万亿美元。在去年第四季度，GDP同比增长14.5%（8005亿美元）。

第一季度美国国内购买力价格指数（Gross domestic purchase price index）增长7.8%，去年第四季度为7.0%。PCE增长7.0%，去年第四季度为6.4%。不包括食品和能源价格的PCE增长5.2%，去年第四季度为5.0%。

个人收入方面

今年第一季度，以当前美元计算的个人收入增加了2,680亿美元，而去年第四季度增加了1,239亿美元。这一增长主要反映了薪酬的增长，而政府社会福利的减少部分抵消了这一增长。在第一季度，政府以社会福利形式向家庭发放的援助款项减少，原因是一些联邦项目的条款到期或继续减少。

第一季度，个人可支配收入增加了2166亿美元（4.8%），去年第四季度则增加了201亿美元（0.4%）。个人实际可支配收入减少了2.0%，去年第四季度减少5.6%。

第一季度个人储蓄为1.21万亿美元，去年第四季度为1.39万亿美元。个人储蓄率在第一季度为6.6%，去年第四季度为7.7%。

美股全线上涨

昨日Meta等科技股带领美股全线反攻，纳指收涨1.06%，报13308.95点；标普500指数收涨1.15%，报4265.4点；道指收涨1.37%，报33866.3点。

在此次GDP数据公布后，引发了市场对美联储是否会调整当前加息政策的思考。当前市场对5月加息50个基点的押注空前一致，而美联储此前也表态年内或多次加息50个基点，但该数据也让市场担忧美联储的激进政策是否会引发经济的进一步衰退。从当前的通胀水平来看，即使经济数据表现惨淡，但美联储当前首要目标是抑制通胀，因此在今年上半年或不会改变当前的政策。但从今年下半年开始，如若美国接下来几个月的通胀水平有所回落，结合美国11月的中期选举背景，美联储的鹰派言论或有所缓和，以防止经济的进一步衰退。美联储激进加息或出现“雷声大、雨点小”的现象。

从走势图来看，纳斯达克指数在12900 – 13000附近获得了支撑，符合我们在周一的一周展望中所提到的位置。因此，纳指在此处或形成阶段性的双底形态，在5月迎来向上反弹。目标：14000，15000。

纳斯达克指数 NDAQ —— 日线图

图片来源：CMC Markets

标普500指数在4150附近获得了支撑，此处也是今年3月和去年7月的低点，由此可见该区域作为底部概率较大。上方反弹目标可参考4400，然后是4600。

标普500指数 SPX500 —— 日线图

图片来源：CMC Markets

黄金由于近期美联储的鹰派打压表现不佳，自上周的1998附近高位回落，最低曾跌至1872.18美元/盎司。但随后迅速反弹，当前已收复1900关口。从图形上看，1876附近为重要的支撑处，此处自2月中旬以来经历了反复的试探迎来了多方的大量买盘。因此，只要金价不跌破该区域的支撑，有望在5月迎来反弹上行。上方第一目标为1938 – 1940。如若该区域不幸失守，下方防守为1850。

黄金兑美元 Gold —— 日线图

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