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美国12月通胀降温符合预期，纳指5日连涨！后市如何看待？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

13 Jan 2023, 16:45

美国12月总体CPI降温整体符合预期，总体CPI增速同比降至6.5%，核心CPI增速同比降至5.7%，均与预期持平。月度通胀方面，总体CPI环比下降0.1%，为2020年5月以来首次录得负增长，核心CPI环比上涨0.3%与预期持平。

在通胀数据公布后，CME的FED Watch预计美联储在2月加息25个基点的概率升至92.2%，加息50个基点的概率为7.8%。

在通胀数据公布后，美股盘前短暂跳水，但最终收涨，纳斯达克指数录得5日连涨趋势，盘中最高触及11503。反映出市场对美联储进一步放缓加息的乐观预期。

从图形结构来看，纳斯达克指数反弹至第一阻力区域11500附近，该位置为自去年11月10日至12月15日形成的平台区域，若价格能进一步上行或再次挑战前高12000附近。若失败或再次承压进行底部区域震荡。


 
纳斯达克指数 NDAQ Cash —— 日线图（1月13日）
来源：CMC Markets

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在通胀数据公布后，美国2年期与10年期国债收益率曲线倒挂再次加深至69个基点，反映出当前市场对经济前景的悲观情绪。


 
来源：Federal Reserve Bank of St.Louis

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美股在1月表现亮眼，是否意味着现在是全面看多的时候，我们看下两张图来对未来趋势进行大致预测。


 
标普500指数 —— 月线图（1月13日）
来源：CMC Markets

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美国失业率
来源：TradingEconomics

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从图中可以清晰的看出，股市的中长期走势与美国的失业率呈高度的反比关系。


在21世纪初美国的互联网泡沫破裂，失业率在2000 – 2003年持续攀升，对应的是标普500指数下跌长达两年半。

2003年 – 2007年末失业率逐渐下降，标普500在这段时间上涨。

2008年金融危机出现，失业率大幅度攀升，标普500指数重挫

2009年3月 – 2020年，失业率持续下降，标普500指数进入长达10年的牛市行情

2020年新冠疫情爆发，失业率飙升，标普500指数出现多次熔断

2020年4月 – 2021年12月，美联储放水刺激经济，失业率持续下降，股市连续上涨。


那么接下来，在美联储连续加息并维持高利率一段时间之后，失业率在未来的趋势大概率将是上涨的，劳动力市场将持续降温，通胀持续下降至美联储的2%目标。那么股市会怎么走？相信投资者会有自己的判断。

1月的这波上涨，起爆点为上周五美国的失业率意外下降至3.5%，考虑到美国当前就业报告的失真，即在经历大规模裁员的人在短时间内增加了临时工的就业，12月节假日也增加了临时工的就业需求。或者一部分人退出了劳动力市场，这些人没有统计在失业人口中。我们可以看到12月的就业参与率也升至62.3%，高于预期的62.2%。


 
美国临时工就业
来源：TradingEconomics

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