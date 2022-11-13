一周展望：英国10月CPI，美国10月零售销售，中国10月社会零售，澳大利亚10月失业率

上周主要产品涨跌幅

来源：CMC Markets

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本周重要经济事件和数据

英国10月CPI —— 周三

英国的通胀在8月份得到了一些缓解，从7月份的10.1%回落到9.9%，这得益于汽油价格的下跌，使得整体通胀率回落到两位数以下。不过这种情况并没有持续太久，9月总体CPI升至10.1%，食品价格继续起到推动作用，从13.1%升至14.6%。

市场预期10月总体CPI增幅将进一步走高，同比将升至10.5%。核心价格的上涨也开始成为更大的担忧，尽管过去几个月能源价格企稳。英国央行在上个月将利率提高了75个基点之后，新政府的财政计划也可能在减缓通货膨胀方面发挥作用，包括各种增税和削减支出。没有比扼杀需求更好的减缓通货膨胀的方法了，而这正是政府的新计划所要做的。

中国10月社会零售数据 —— 周二

上周公布的中国10月份贸易数据显示，进出口双双下滑，表明中国经济增长疲软。8月份消费者支出强劲反弹，同比增长了5.4%，但这一增长势头未能持续到9月份，销售额同比回落至2.5%，而市场预期10月社会零售销售将进一步下降至0.7%。这表明，8月份的增长主要是由于被压抑的需求得到释放。上周五中国政府释放了疫情管控政策的利好调整，促使市场乐观情绪的回升。然而，从政策发布到全面落地仍需要一段时间，随着天气开始变冷，感染的风险将上升，这一现象使年内重新全面开放的可能性不高。因此，中国内需的提振可能需要到2023年才能看到。工业生产预计将从同比6.3%放缓至5.2%。1-10月全国房地产开发投资预期为-8.3%，前值为8%。

美国10月零售销售数据 —— 周三

尽管美联储将利率上调至3.75% - 4%，美国消费者的韧性要比欧洲和英国强得多，美国天然气价格的飙升与英国和欧洲的情况相比根本不算什么，这是因为美国拥有自己的页岩气资源，这使天然气价格保持在合理的位置。市场预期10月零售销售环比上涨0.9%，前值为0%。

欧元区三季度GDP —— 周二

欧元区第二季度的GDP同比放缓至2.1%，市场预期第三季度的GDP同比初值为2.1%，与前值持平。季环比初值预期为0.2%，与前值持平。从数据的预期来看，第三季度GDP仍然处于低速状态但相对维稳，得益于能源价格的下跌。由于欧元区10月的CPI继续保持高增长趋势，同比为10.7%。若三季度GDP数据符合市场预期，结合通胀持续走高的环境下，欧洲央行将坚定实行鹰派加息政策。

澳大利亚10月季调后失业率 —— 周四

市场预期澳大利亚10月季调后失业率将继续保持在3.5%，这是自今年8月以来连续三个月保持在该水平。澳洲联储在之前的声明中表示，当前的劳动力市场仍处于紧缺状态，通胀率或将触及8%的峰值，失业率将连续数月保持稳定。9月的新增就业仅900人，大幅度低于市场预期的2.5万人和前值3.35万人。9000人在9月失去工作。而10月市场预期新增就业可能将达到1.5万人，就业参与率预期将保持在66.6%与前值持平。

以下是具体经济数据和事件：

周一：欧元区9月工业产出

美联储理事沃勒就经济前景发表讲话

欧佩克月度原油市场报告

周二：日本第三季度GDP

中国10月社会消费品零售

中国10月规模以上工业增加值

中国1-10月城镇固定资产投资

中国10月城镇调查失业率

英国10月失业率

法国10月CPI

欧元区第三季度GDP

美国10月PPI

美联储副主席布雷纳德就经济前景发表讲话

IEA公布月度原油报告

G20峰会

周三：英国10月CPI

美国10月零售销售

美国10月工业产出

美国10月进出口

周四：澳大利亚10月季调后失业率

欧元区10月CPI终值

2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话

周五：日本10月CPI

英国10月季调后零售销售

欧洲央行行长拉加德发表讲话

本周重要产品关注

纳斯达克100指数 NDAQ —— 日线图

来源：CMC Markets（11月13日）

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纳指受数据利好刺激上周大涨向上突破底部平台，MACD指标呈现底部背离金叉，技术面上短期呈现多头。从大级别来看，下行通道的关键阻力在12000附近，要注意此处是否能够形成突破。若突破该区域，价格或进一步挑战9月13日高点12890。反之价格或重新回落至10600附近。

香港恒生指数 —— 日线图

来源：CMC Markets（11月13日）

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香港恒生指数自11月以来走出大幅度反弹行情，距10月31日低点反弹约20%。从图形上看，价格向上突破下行趋势线，技术指标呈现多头。然而需要关注上方重要的阻力18000附近，若不能形成突破价格仍有回落风险。

西德克萨斯原油 Crude Oil WTI —— 日线图

来源：CMC Markets（11月13日）

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WTI原油上周走势先跌后涨，周五最高触及90附近回落，受阻于下行趋势线。本周需关注价格是否会突破90，若失败价格或陷入进一步下行。

英镑兑美元 GBP/USD—— 日线图

来源：CMC Markets（11月13日）

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英镑兑美元上周延续上涨趋势，周五收于1.1835。从图形上看，价格处于下行通道上轨的阻力附近，价格有破位之势。本周需观察价格能否进一步延续上行趋势，若价格不能站稳下行通道的上方，或形成诱多至使价格面临回落风险。

美元兑加元 USD/CAD —— 日线图

来源：CMC Markets（11月13日）

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美元兑加元自10月13日触及高点1.3977后进入回落趋势，截至11月11日已回落约700个点。从日线级别来看，价格回落至自2021年7月以来形成的上行通道的上轨支撑处，短期支撑看1.32。若价格能够站稳该水平，或有二次反弹机会。



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