周二，美国总统特朗普意外叫停新增刺激资金计划，美国股市在尾盘时间重度下挫，三大股指在最后一小时交易时段内急跌2%, 投资者对刺激计划的乐观预期覆灭。美国航空公司股价受到重挫，波音公司股票价格跳水7%。金融市场风险投资情绪瞬时逆转，美元避险需求迅速走升，打压黄金期货价格跳水27美元，非美元货币应声下滑。

金融市场基本面没有根本变化，特朗普推特表态可能未短期影响

近期金融市场风险投资情绪受到美国大选相关事件牵连波动，美国总统特朗普被确认感染新冠病毒以及迅速好转出院，带动美国股市双边震荡。但事件性的影响可能为短期，基本面行情仍然没有大的改变。美联储主席鲍威尔在昨日的讲话中表示，经济恢复远未完成，若新冠疫情不能得到有效控制，经济仍然无法持续增长…央行需要将潜在通缩的可能性考虑在内来制定货币政策。美联储表态仍然偏向鸽派，宽松的刺激性货币政策在长期不会改变。并且，在特朗普发表推特后，美国政府公债收益率下行，市场对长期低利率的预期加深。

美股期货市场显现反弹迹象，关注欧洲央行总裁讲话与美联储议息会议摘要

但从美国股票期货市场早盘情况看，各大股指呈现反弹迹象，投资风险意愿有所恢复。日内较为重要数据将有欧洲央行总裁拉加德讲话，在下一个美盘市场开盘前，市场焦点将转到欧盘市场。欧洲央行总裁对经济恢复与货币刺激政策的表态多半继续保持鸽派，包含对欧盟区主要经济体的援助资金支持计划推进， 有望推动欧元对美元的短线反弹。

美联储9月份议息会议摘要内容将给出美国联邦公开委员会（FOMC）中的联储成员对未来支持低利息政策的占比情况，投资者将寻找线索来判断是否美联储将能够在数年内保持近零的利率，并允许通胀率适度超过2%的目标。会议摘要将为投资者需要关注的美盘事件重点，潜在引发股市的再度波动。

技术分析

欧元/美元- 日线图

欧元/美元的日线图中看目前受到50日均线压力，具体阻力价格在1.18关口。昨日下跌重新回到保利加通道中轨之下，日内受到技术压力，可能保持进一步下滑的趋势，最近的潜在支持位置在1.1720附近。从随机震荡指标看，其仍然保持在上行趋势中，不排除在短暂的回撤后重新建立涨势的可能，投资者需要谨慎关注阻力位置1.18，若上破此位置则有望建立进一步的牛市行情。



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