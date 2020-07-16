继6月我们持续发文追踪贵金属中的黄金、白银之后，做技术交易信号的投资者可留意一下铂金的变盘方向。

从图表上不难看出，首先运用Fibonacci的分析不难看出2月20日---3月17日----4月14日、

5月21日---6月15日----7月9日的两个下跌反弹的波段，基本都是以此前波段的0.618水平作为卖压水平。

其次，从2月20日起至今的楔形收敛中，铂金图形已经呈现收敛至尾声，且目前价格继续维持在2月20日---3月17日的下跌波段反弹的0.618水平附近。

若铂金上行突破887美元水平上方，则有望重新开启上试1000美元水平的波段运行空间水平；当然，铂金也存在破位下行的可能性，下行的空间则是先打开至780---700美元水平。

黄金方面，维持螺线上涨结构，短期走势略弱于白银，中线持仓价格位于1760美元水平下方的投资者毋庸考虑金价短期波动，上行空间短期留意此前黄金6月以来的上行结构震荡区间为40美元左右的区间，因此上破1818美元水平，则有望切入1850—1860美元水平区域。

白银方面，依托5日均线缓步攀升，最佳策略依旧是持仓待涨，投资者可留意今日的视频解析，我们认为当前金银比价已经由此前的140缩减至100以内，有望进一步出现收窄，有望缩窄至70水平，白银价格有望继续上行，中线的波段支撑水平移动至18.47美元水平。

参考回顾：

7月10日：1800美元后的黄金走势会如何？

7月1日：2个要素不变，贵金属上涨的框架不改

6月24日：金价开启上试1800 铂金4个月收敛等待趋势方向

6月22日：金银重新突破！

（以上分析源于CMC Markets 市场分析师任震鸣）

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