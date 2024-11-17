一周展望：英国通胀、英伟达财报、PMI数据

欢迎阅读Michael Kramer对本周三大市场事件的独家分析，其中最引人注目的当属英伟达第三季度财报。财报结果是否会为科技巨头年终表现定下基调？还是2024年的最后几周将让市场回吐年初以来的可观涨幅？这些问题的答案尚待揭晓，但市场关注的不仅限于此：围绕特朗普政府关键地缘政治议题的不确定性使得美国国债收益率和美元双双飙升。

英国10月CPI数据

2024年11月20日（周三）

尽管英镑兑美元大幅下跌，但英国国债收益率却有所上升，因为投资者正在密切关注新的财政政策提案。周三即将公布的通胀报告可能引发更高的关注，尤其是如果数据表明10月消费者价格增速加快的话。分析师预测，10月消费者价格指数（CPI）同比增长2.1%，高于9月的1.7%。这意味着CPI环比增长0.4%，而9月环比增长为零。

通胀上升可能影响英国央行12月19日的利率会议讨论。决策结果将决定英镑/美元的下一步走势。目前，英镑已跌至约1.26美元的重要支撑位，在该水平暂时企稳。该支撑区由两条趋势线交汇形成：一条是2023年7月高点以来的下降趋势线，另一条是2023年8月形成的水平线。如果该支撑位失守，英镑可能进一步下跌至约1.228美元。

英镑/美元走势图表 2023年3月至今

来源：Bloomberg, Michael Kramer

Nvidia Q3 财报预告

2024年11月20日（周三）

分析师预计，Nvidia截至2025财年第三季度的营收同比增长83.2%，达到332亿美元，每股收益预计增长83.8%，至0.74美元。最关键的指标——数据中心业务收入预计翻倍，达到291亿美元，调整后的毛利率预计为75%。

展望未来，该纳斯达克上市公司的增长可能在第四季度显著放缓。分析师预测第四季度营收同比增长67.5%，至370亿美元，每股收益增长58.4%，至0.82美元。数据中心收入预计增长79%，达到329亿美元，而毛利率可能小幅下降至73.5%。

根据期权定价，Nvidia股价在财报发布后预计波动7.8%。截至上周四收盘，该公司股价为146.76美元，年内涨幅超过200%。截至下周到期的期权隐含波动率约为75%，随着财报日期临近，预计波动率将进一步上升。

Nvidia股价近期呈现上升楔形形态（rising wedge），但成交量持续减少，这是楔形接近尾声的典型信号，特别是当这一现象伴随相对强弱指标（RSI）背离时，如当前所示。这种形态表明市场可能过于乐观，而隐含波动率的升高以及期权多头仓位集中指向财报发布后股价上涨的预期。

不过，股价更有可能向下突破，目标填补接近139美元的缺口。如果139美元的支撑位失守，可能预示楔形形态被打破，股价或将逐步回落至约125美元。

Nvidia股价走势图 2024年4月至今

来源：TradingView, Michael Kramer

美国与英国 10月PMI数据

2024年11月21日（美国）与11月22日（英国）

美国与英国的采购经理人指数（PMI）数据显示其制造业疲软，因此市场将密切关注任何可能表明该行业开始复苏的迹象。服务业已经持续扩张，是支撑两国经济的关键力量。

如果英国的制造业PMI高于50，表明该行业在扩张，这可能对FTSE 100指数产生积极影响。自2024年4月以来，FTSE100,指数一直横盘整理，甚至可以说自2023年2月以来几乎没有显著变化。该指数已在8,000点附近找到支撑，这是8月5日和6日曾出现的水平。如果8,000点支撑位保持不变，强劲的PMI数据可能帮助指数反弹至8,200点。相反，疲弱的PMI数据可能导致FTSE 100跌破支撑位，回落至7,900点。

UK 100 股指走势图2023年10月至今

来源：Bloomberg, Michael Kramer

主要经济和公司事件

下周的重要经济公告和美国与英国公司报告安排如下：

周一，11月18日

欧元区： G20峰会（持续至周二）

G20峰会（持续至周二） 公司财报： Aecom（Q4），Diploma（FY）

周二，11月19日

澳大利 亚 ： 澳大利亚储备银行会议纪要

澳大利亚储备银行会议纪要 加拿大： 10月消费者价格指数（CPI）

10月消费者价格指数（CPI） 公司财报： Imperial Brands（FY），Lowe's（Q3），Medtronic（Q2），Walmart（Q3）

周三，11月20日

中国： 中国人民银行利率决定

中国人民银行利率决定 英国： 10月消费者价格指数（CPI）

10月消费者价格指数（CPI） 公司财报： Nvidia（Q3），Palo Alto Networks（Q1），Sage（FY），Snowflake（Q3），Target（Q3），TJX（Q3），Wix（Q3）

周四，11月21日

日本： 10月消费者价格指数（CPI）

10月消费者价格指数（CPI） 美国： 11月快速采购经理人指数（PMI）数据

11月快速采购经理人指数（PMI）数据 公司财报： Baidu（Q3），Intuit（Q1），Deere & Co（Q4），Gap（Q3），PDD Holdings（Q3），Ross Stores（Q3），Warner Music Group（Q4）

周五，11月22日

欧元区、法国、德国、英国： 11月快速采购经理人指数（PMI）数据

11月快速采购经理人指数（PMI）数据 英国： 10月零售销售

10月零售销售 公司财报： The Buckle（Q3）

注意：虽然我们会仔细检查所有日期以确保准确，但上述公告可能会有所变动。



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