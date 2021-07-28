股市高处不胜寒，关注明日美联储议息结果

周二美国三大股指均自历史高位回落，其中科技股权重最大的纳斯达克指数跌幅最重，下滑幅度达1.21%。即便几大科技龙头公司包括苹果、谷歌与微软均录得强劲的二季度业绩表现，这些公司的股价的盘后表现也较为平静，只有微软上涨3%。这种现象主要因投资者在明日美联储会议结果公布前偏向避险交易，科技板块在今年不断创新高，获利交易引发大盘回撤。

在美联储会议前避险资产价格走升，风险资产下滑

美联储会议引发的避险情绪升温打压风险资产价格下滑的同时，支持了典型的避险资产价格上涨。避险货币欧元、日元与瑞郎走强，商品货币包括澳元、纽币与加元下跌。欧元/美元汇率在跌至1.1770后迅速反弹至1.1818收盘，一度涨至1.1840. 同时，受到避险情绪支持，黄金期货价格收盘持平在1800关口。美国政府公债收益率再次走跌，因投资者购入美债以避免货币政策的风险。美国10年起政府公债收益率跌至1.24%。

欧元/美元 - 日线图

欧美日线图中看近期浮现下降楔形整理的形态，昨日上行突破楔形上轨，并且突破10日与20日均线。 RSI显示其上行动能有望支持，进一步上潜在目标在50日均线附近1.1940. 同时下方的潜在支持在近期的低点1.1750左右。

美联储不会轻易改变宽松政策，但削减QE的概率时间将临近

美联储的本次会议不太可能对收紧货币政策的时间有明确的表态，多半是一次过渡性的会议。美联储一直强调自4月份以来的高通胀将为暂时情况，物价上涨会随供求关系的恢复而逐步回到正常水平。另外，Dental受染人数出现激增，美国在7月份连续三个周的初折申请失业救济金人数高于市场的预期，6月份的美国失业率也超过预估水平。就业短缺与失业率上升的情况会继续抑制美联储开始收紧货币政策的计划。但投资者仍然需要关注本次会议点阵图给出的升息时间表变化，以及鲍威尔在会议后的新闻发布会上的问答记录。

中国股市大跌两日，潜在给股市带来溢出效应

中国出台新政策，要求减轻生育、养育和与教育负担，引发中国教育板块股票大跌，中国科技板块也受近期的政策监管而垂直落体式下跌。中国上证指数2000连续两个交易日下跌，跌幅达5%。香港恒生指数在周一破位27，000关口，连续两日大跌，跌幅达7%；中国A-50两日跌幅达10%。中国股市大跌有可能对全球股市产生溢出效应，一些中国股市的国外资金有可能通过获利多仓来平衡账面损失。配合当前因美联储会议而引发的避险情绪，可能带来一波回撤行情。

香港恒生指数-日线图

恒指连续两日下滑，跌势有望支持，日内的潜在支持在昨日低点24797附近，若突破进一步的潜在空头目标在23000关口。 上方的潜在阻力在昨日开盘价格附近26000（斐波那契50.0%回荡线附近）。



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