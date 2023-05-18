腾讯Q1业绩好于预期，海外游戏业务加快增长，广告复苏明显

腾讯在周三香港收市后公布了第一季度业绩报告，其中营收同比增长 11%，创下一年多以来的最快增长，为1500亿元人民币，预期为1460.9亿元人民币。归母净利润同比增长10.36%，为258.4亿元。

广告业务复苏明显

在广告业务方面，在线广告收入为 210 亿元人民币，同比增长 17%。管理层强调，来自微信生态系统的广告收入增长在 2023 年第一季度贡献了超过 50% 的广告总收入。

在微信生态中，朋友圈是最大的贡献者； 小程序和公众号的规模大幅缩小，两者规模接近； 视频号已经超越小程序和公众号，拥有丰富的广告资源。

除了微信资产，最大的贡献者是移动广告网络的复苏，在过去6-9个月明显反弹，因为腾讯释放了具有高转化率属性的广告库存，并专注于 ROI 驱动的广告商。长视频、音乐和新闻相对较小。

垂直行业的广告需求：虽然各垂直行业的复苏步伐不同，但鉴于整体消费复苏和线下活动反弹，管理层发现大多数垂直行业的需求强劲，包括快消、金融、在线服务、医疗保健、旅游和电子商务，同时注意到了汽车和电子产品的需求不稳定现象。

管理层特别强调了大型电子商务平台的增量广告预算收益，其驱动因素是 1) 电子商务参与者对生态系统和竞争的看法不断变化，以及 2) 腾讯提升其机器学习能力和精准营销能力，这对电子商务公司特别有吸引力，因为它们规模很大的 SKU 数量以及有效瞄准合适的潜在客户的需求。电子商务平台的广告预算将持续增加，近日腾讯宣布微信将在今年618购物节期间首次开通淘宝APP直连朋友圈广告。

海外游戏增速强劲

在线游戏收入同比增长11% 至人民币 483 亿元。 国内游戏收入同比增长 6% 至 351 亿元人民币，前值为-6%，扭转了自22年第一季度以来的下降趋势。国际游戏收入同比增长 25% 至 132 亿元人民币（按固定汇率计算同比增长 18%，高于 2022 年第四季度的同比增长 5%），大大超过全球行业同比增长 -8%。其大逃杀游戏《Valorant》的总收入同比增长 30%。

另外，腾讯在2023 年 5 月 15 日的年度游戏大会上展示了其 32 款国内游戏的最新开发进度，其中有16款新游戏在等待上线，目前在等待版号的批复。

预计在今年的第二季度，其等待版号的准备发行的16款新游戏将为业绩带来进一步的增长；其老牌热门游戏将继续保持稳定的增长，例如《王者荣耀》在本季度的收入创下历史新高，得益于今年以来频繁推出的虚拟服装内容带来的增值收入；海外游戏增长预计继续保持强劲，得益于《PUBGM》和《Valorant》的贡献。

金融科技和商业服务收入恢复增长

金融科技和商业服务收入恢复两位数同比增长，2023 年第一季度收入达到 487 亿元人民币，同比增长 14%，金融科技收入增长从 2022 年第 4 季度的同比 1% 进一步加快，因为商业支付直接受益于线下业务活动的强劲增长和全面重启后的消费复苏。 从纵向来看，管理层指出餐饮和旅游业有更好的改善。

商业服务收入在 2023 年第 1 季度恢复同比正增长，这是由于视频账户下电子商务交易业务产生的云服务和技术费用的销售额增加。

预计第二季度的增长将进一步加快，因为监管检查现在接近尾声，这表明行业正常化的可见度更高。并且去年由于华东疫情爆发带来的封锁导致了低基数，今年第二季度的增长将更快。

生成式 AI 和大语言模型开发

管理层确认，腾讯一直在投资人工智能和云基础设施，以抓住基础模型发展的机遇，并将基础模型确定为潜在的增长赛道，使腾讯能够以更低的成本产生有吸引力的内容并提高货币化。 从长远来看，腾讯还将为2B和2C客户提供云端AI服务。

管理层指出，他们在腾讯的基础模型开发方面取得了令人满意的进展，其中 1) 模型建设进展顺利； 2）全网数据收集，也有来自国内语料库的额外数据，包括高质量的公共数据和来自腾讯生态系统的数据； 3）逐步扩大模型训练和 4）在云基础设施领域保持领先地位。

管理层承认监管的必要性，并指出政府支持创新，并相信该行业有健康增长的空间。

技术分析

腾讯（0700.HK）股价今日早盘一度低开并下跌3.9%，但随后股价呈现反弹，成交量出现放大意味着下方具有一定的买盘力量，目前价格在守住250日均线支撑。MACD指标有形成金叉迹象。在价格不跌破320的基础上或面临一定的向上反弹空间，目标：380





腾讯 0700.HK —— 日线图

来源：CMC Markets（5月18日）



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