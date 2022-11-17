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腾讯第三季度业绩显示韧性，股价触及接近300港元，接下来会怎么走？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

17 Nov 2022, 17:35

11月16日，腾讯控股（0700.HK）发布第三季度业绩，总营收为1400.93亿元，同比下降2%，跌幅收窄；非国际财务报告准则下的净利润（Non-IFRS）为322.54亿元，同比增2%，结束连续四个季度的下滑趋势。

游戏业务方面

在线游戏收入(电脑端 +移动端)同比下降3%，至527亿元人民币，手机游戏收入同比下降4%，至410亿元人民币， 电脑端游戏收入稳定在117亿元人民币。

国内游戏收入同比下降7%，至312亿元人民币，高于22年第二季度的同比下降1%，但远超同行业水平（同比下降19%）。

国际游戏同比增长3%，至117亿元人民币，而22年第二季度同比下降1%。远超同行业水平（同比下降13%）。

广告业务方面

在线广告收入为214亿元人民币，同比下降5%，高于22年第二季度同比下降18%的水平，主要受游戏、电子商务和快消品垂直业务的改善推动。

由于某些垂直领域的广告需求持续疲软，社交和其他广告收入同比下降1%，至189亿元人民币，但部分被视频账号动态广告的强劲增长所抵消，高于22年第二季度同比下降17%的水平。例如，在小程序的推动下，微信的视频账号广告收入同比增长。

媒体广告收入同比下降26%，至26亿元人民，与22年第二季度基本持平。

管理层认为，视频账号和小程序将帮助腾讯扩大市场份额，从其强大的品牌广告扩展到合同和交易表现广告，覆盖游戏和电子商务等垂直领域。

云业务方面

自10月以来，由于局部地区的疫情封锁，金融科技支付面临压力。云计算向高质量增长的战略转变继续削弱了增长，但提高了利润率。

第三季度金融科技和商业服务收入同比增长4%，占总营收的32%，至448亿元人民币。超过游戏业务成为业绩增收的关键推动力。

随着线上和线下商业支付活动逐渐恢复，金融科技服务的收入增长有所改善。

由于腾讯积极缩减亏损业务，专注于盈利，来自商务服务的收入继续下滑。

股价方面

腾讯控股（0700.HK）自10月31日低点199港元连续反弹，在11月17日最高触及299.3港元，但股价呈现高开低走。从图形结构上看，此轮反弹主要为叠加海内外多重利好后的超跌反弹，但现在还没有摆脱大级别的下跌趋势。股价在300遇到较大阻力。而此处为此前重要的支撑，如今成为支阻转化区域。若价格不能实行突破，股价恐有回落风险。

日线级别RSI指标呈现短周期超买，通常历史大底需出现多级别均线在底部共振的情形。此处或出现反复磨底的情况。因此，投资者需要等待回调后的低吸机会。

腾讯控股（0700.HK）—— 日线图

来源：CMC Markets（11月17日）

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