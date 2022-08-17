腾讯2022年2季度财报将至，300港币/股的腾讯是否值得抄底？

腾讯（0700.HK）自2021年 2月份的高点下跌了60%，并在8月2号触及三年低点288港币/股，目前股价在290 – 310的底部震荡运行。由于监管和新冠肺炎的再次爆发带来的负面影响，预计腾讯在第二季度将出现纪录以来首次的营收同比下降和连续三个季度的营收下降。市场预期二季度营收将比去年同期下降1.92%至1355.59亿元，预计净利润同比下降19.12%至243.88亿元。

由于二季度受国内疫情封锁和监管的扰动，其两大增值业务游戏和广告收入或受到一定的冲击，由于监管规定和需求疲软，其在线广告部门在最近几个季度也受到了影响。作为广泛监管改革的一部分，针对在线广告出台了新的监管规定，以及二季度4、5月的上海疫情封锁严重抑制了市场需求，对广告业务造成了负面影响，多家机构预计2022年Q2广告业务或同比下降超30%。

虽然新游戏版号发行自今年4月以来重新开放，但从二季度的获批的游戏版号名单来看，腾讯每次都没有获批。根据国家国家新闻出版署（NPPA）在8月1日发布的年内第四批游戏版号名单中来看，一共有69款游戏获批。与20天前发布的第三批67款的现象相同，除了批准时间进一步缩短（第三批为20天，第二批为57天）以及发行重点向中小企业倾斜之外，哔哩哔哩在7月份获得了2个批准后，8月获得了1个批准。腾讯和网易目前还没有获得批准。

因此，腾讯在二季度没有新的“爆款”游戏上线的情况下，只能通过其老牌的热门游戏来维持营收，例如《王者荣耀》、《和平精英》。但从表现来看，由于去年国家对未成年实行防沉迷新规，未成年人每周只能玩三个小时的游戏，即在周五、周六、周日晚20：00 – 21：00。

《王者荣耀》在7月份的收入同比下降3%，和平精英 7月份的总收入同比下降了-45%，而2021的总收入创下了历史新高，这在一定程度上也是受到未成年人防沉迷新规导致的收入下降。

虽然在第二季度陆续上线了一些手游，但表现均呈现后劲不足，并没有新的头部成品出现。

新的转机？

投资者关注的焦点可能是腾讯游戏是否会被纳入下一批批准（特别是国际游戏批准），以及传统头部游戏的营收稳定。

7月《王者荣耀》在全球App Store和Google Play的营收超过2.25亿美元，虽同比下滑3%但仍蝉联全球手游畅销榜冠军。来自中国iOS市场的收入占94.6%，海外市场收入占比为5.4%。《和平精英》以1.64亿美元的收入位列榜单第2名。其中，69%的收入来自其中国iOS市场，美国市场的收入占6.4%。

自7月20日上线的《英雄联盟电竞经理》已成为腾讯最大的国产手机游戏，7月总市场份额为2%。

腾讯的目标是继续扩大其在国际市场的足迹。该公司宣布将在年底推出《王者荣耀》的海外版本。

从腾讯的游戏业务可以看出，其产品的创新能力呈现一定下滑趋势，其几个热门IP手游基本是端游的延伸作品。在缺乏进一步创新的背景下，拓展海外业务为其游戏业务新的增长点，《王者荣耀》在中国大陆地区经历了近7年的成功运营，今年年底在海外的上线值得期待。

由于二季度国内疫情的扰动使广告业务受到重大影响，随着三季度国内宏观经济环境的回暖，料广告投放意愿开始回升。后续关注腾讯能否拿到新的游戏版号，这或关系到腾讯游戏广告的投放数量。

腾讯视频号用户在2021年Q1增长迅速，视频号的盈利模式主要来源于视频号直播的打赏、电商和广告。目前的重点在于如何提升用户对视频号的参与度，并且同时面临许多友商的挑战，例如抖音、哔哩哔哩、阿里等。因此，视频号能否成为腾讯广告业务收入的主力军仍值得商榷。

云业务因为受到第二季度宏观环境下行的影响，业绩或继续降速，随着宏观经济面的改善或呈现回暖之势。

但对于腾讯而言，由于游戏业务收入占比超50%，自2020年以来腾讯曾拥有诸如《天涯明月刀手游》、《英雄联盟手游》等优秀IP，但由于其运营并未实现持续的增长。因此能否扭转颓势很大程度在于腾讯能否获得更多的版号，能否有新的龙头作品，海外市场能否顺利拓展（王者荣耀海外版）。

腾讯控股（0700.HK） —— 日线图

来源：CMC Markets

近期腾讯股价呈现底部震荡趋势，并有企稳之势。

自7月初以来的连续下跌主要受制于国内宏观经济增速放缓、美联储加息、地缘政治冲突以及二季报业绩负增长的预期。随着利空的相继出尽，股价或迎来弹性反弹。

RSI指标在经历超卖后形成向上之势，MACD指标0轴下方出现金叉

反弹的第一目标可参考330 – 340，若形成突破或进一步挑战上方高点400。



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