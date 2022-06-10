“重头戏”还没来，谨防市场的进一步抛售

不出意外，美股在周四遭到了大量的抛售，标普500，纳指均跌超2%，跌破自5月27日以来形成的震荡格局。标普500指数来到4000整数大关附近。美元指数站上103，非美货币均遭受大量的抛售，即使欧央行在昨日向市场投放更强烈的鹰派态度，暗示9月或进行更大程度的加息（50bp），但仍未阻止欧元的被抛售。从今晚的市场预期来看，美国在3月所阐述的通胀见顶论有些站不住脚，市场预期5月CPI同比8.3%，与前值持平，环比0.7%，较前值0.3%有显著提升。这反映出美联储在3月，5月的加息对整体通胀并未起到明显的作用。

货币政策的收紧所能起到的仅仅是回收市场流动性以抑制大宗商品的投资需求从而控制价格，但如今商品价格的高涨更大程度的是受到地缘政治的影响。因此，美国近期开始在国际关系上做出努力，例如美国近期考虑取消特朗普任职期间对华加征的关税，以及计划对沙特进行访问。

因此，即使欧佩克+在7，8月进行一定程度的增量增产，但仍难以满足当前市场需求。由于拜登的具体访问时间尚未敲定，有消息称将推迟至7月。6月的出行旺季将使供需关系呈现一边倒局面。因此，即使6月美联储继续进行加息50个基点，也难以使6月的通胀数据有明显改善。而6月的数据会在7月13日公布，7月28日为美联储利率会议。因此，不排除美联储在拿到6月可能的糟糕的通胀“答卷”后在7月会议上一次加息75个基点。

当前市场恐惧贪婪指数处于32的相对恐慌局面。

图片来源：CNN Business

10年期美债收益率自6月8日重返3.0上方后，持续性的回测支撑有效，可判定为成功突破。而空前高涨的通胀将引发债市的进一步抛售，推升收益率的进一步飙升。桥水认为收益率或走向4%。

10年期美债收益率

图片来源：Tradingview

芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）在近期处于偏中性的位置，但整体趋势处于震荡上行。而该指数在昨日结束了连续10日的下跌趋势，出现拐头向上攀升突破近50日的移动平均水平26，这暗示着市场情绪的转变信号。通常情形该指数在未出现40以上的远高均值的情形下，市场的大底往往不会出现。因此，美股或仍将面临进一步的抛售。

在昨日的视频分析中我们有判断美股或将进一步进行下挫，目前价格来到4000附近，若失守该位置，下一个目标区域在3800附近。预估年内低点：3650。

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今日市场展望：标普摇摇欲坠，黄金踌躇不前，美日逼近20年来高位但技术超买

标普500指数 SPX500 —— 日线图

图片来源：CMC Markets



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