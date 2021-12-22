今日市场展望：黄金跨年行情正式启动，原油探底回升或继续反弹向上，标普500指数或再次挑战新高？

昨日美国公布了第三季度实际GDP年化季率，录得2.3%，高于预期的2.1%。第三季度核心PCE物价指数年化季率终值录得4.6%，高于预期的4.5%。

虽然GDP数据显示利好美元，利空金银。但市场却反其道而行之，美元指数大幅跳水，金银上涨。

原因在于第三季度GDP的数据已经是几个月前的事，滞后性明显，已经难以带给市场更多的影响。

通胀高企已经是不争的事实，短期内难以缓和，这个水平至少在明年将持续一个季度。病毒在现阶段的不确定性仍然存在，供应链问题没有解决，黄金走强的基本面仍然存在。因此，贵金属的跨年行情或已经开始启动。

从日线结构来看，黄金已经完成了底部箱体的盘整，在周二回踩箱体支撑后向上反弹，多头形态明显。大周期级别形成日线级别的震荡向上趋势。因此，黄金有望在来年初走出强势多头行情。短周期上方的第一阻力区域关注1815，如若该位置能够成功突破，价格将再次走向1830，随后是1860。

现货黄金 XAUUSD —— 日线图

图片来源：CMC Markets

美国原油或到达75

美国在昨日公布的EIA原油库存下降471.5万桶，下降幅度远超分析师预期，这也给油价带来了提振效果。虽然在病毒的风险下，IEA和EIA都给与了对短期油市需求的担忧，但欧佩克却对此表示乐观。

虽然Omicron病毒短期给油价带来了不确定性，但在来年需求的复苏是可预见性。因此，油价恐不会出现大幅度的下跌。

笔者认为，油价在2022年或将维持高位震荡的行情，病毒不确定风险是短期的，需求的复苏支撑油价，但随着供应链的缓解，以及库存的增加，油价恐难以出现巨牛行情。

从技术图形结构来看，日线级别仍处于震荡上行的趋势中，趋势线支撑稳固，目前有形成双底之势，因此，价格或将到达75.6这一目标区域。

美国原油 Crude Oil WTI —— 日线图

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标普500指数两日连涨，或再创历史新高

虽然标普500指数在周一继续走出下跌行情，但整体价格仍然处于上行轨道中，我们在周一的分析中有提到过标普500指数将在4500附近区域形成强力支撑。周一低点跌至4530.92点后走出V反行情，并且在接下来的两个交易日涨到4700附近。因此，投资者可继续跟踪该区域是否能形成有效突破，如若突破，标普500指数或将创新高至4800点。

标普500指数 —— 日线图

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