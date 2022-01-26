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恐慌蔓延，鲍威尔鹰击长空重创市场，后市还有机会？

Jerome Powell

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

26 Jan 2022, 20:50

联储主席鲍威尔在1月的议息会议后的新闻发布会表示，将在3月份的会议上提高利率，并且不排除在未来每次会议上都进行加息。在面对空前的通胀和强劲的就业市场时，鲍威尔认为美联储可以比上次行动得更早，甚至更快。但尚未就加息幅度做出决定。

在谈论缩表计划时，美联储主席鲍威尔表示，这次会议为缩表决策制定了指引。缩减资产负债表将发生在加息开始之后，还没有就缩表的时机和速度做出决定。

涉及到通胀问题上，鲍威尔认为通胀仍远高于美联储的长期目标，并且仍将持续下去，他倾向于提高PCE通胀预测。但美联储会通过多种工具来抑制通胀，预计今年内将下降。

鲍威尔的言论被市场解读为更加鹰派，在他发言之后，市场预期美联储在年底前将加息5次。

美股回吐日内所有涨幅，后市该如何看待？

在鲍威尔的新闻发布会后，美股迅速日内转跌，道指、标普500指数一度转跌超1%。10年期美债收益率飙升，最高涨至1.88%；2年期美债收益率飙升至疫情以来最高水平，至1.164%。

今天早间开盘，美国三大股指期货继续维持低迷走势，均跌超1%。

美股自1月以来连续受到市场多个利空消息的打击，走出了疫情以来最差的单月表现。在恐慌情绪的蔓延下，美股是否还有机会？

乌克兰俄罗斯的地缘政治，以及美联储的再次放鹰，使美股在本周出现了加速下跌的情形。首先，我们需要考虑的是，地缘政治所带来的市场风险相对属于短期情形。根据最新的俄乌局势来看，拜登昨日重申不会派美军进入乌克兰，而俄乌今日同意继续遵守停火协议。

因此，俄乌大概率不会交火，两国的紧张形势也是受到了以美国为首的北约提供武器援助，并且西方媒体也对紧张局势进行刻意渲染。

综上所述，因地缘政治导致的金融市场大跌，或将在缓和后迎来一定的修复。

第二，市场做出的反应，已经开始消化今年美联储进行激进的5次加息。但对于美联储是否会进行落实，还是口头加息，这一切都是未知数。而美联储主席鲍威尔也声明尚未就加息幅度做出决定。因此，在现阶段有可能是市场的过度反应。

如果美联储进行激进的连续加息，这会使短期的国债收益率飙升，从而让美债收益率曲线出现倒挂的情形，这会对经济产生重大的打击。因此，年内5次加息是小概率事件。

在市场充分消化本次议息会议后，最激进的利空消息会逐步消化殆尽，2年期美债收益率的加速斜率或开始趋缓。因此，美股在短期或有反弹机会。

综上所述，美股或将短期迎来修正的需求，但全年或处于宽幅的震荡波动。支撑的理论依据来源于美联储或不会进行激进的5次加息。但若美联储落实5次加息的预期，此轮的调整或是中段区域。

标普500指数 SPX500 —— 日线图

图片来源：CMC Markets

从标普500指数的日线图来看，目前在4230上方区域具有一定的支撑情形，并且符合技术形态的“2B“形态，目前尚未跌破关键的颈线区域4230。因此，该区域或有反弹修复的需求，如若企稳，上方的短期目标可参考4500。

从周线级别来看，如若4230这一区域失守，价格或走向4000附近，该位置为或将成为重要的支撑区域。

标普500指数 SPX500 —— 周线图

图片来源：CMC Markets

 

黄金日内大跌30美金，后续如何看待？

黄金昨日在亚欧盘时间最高冲至1853.92美元/盎司，距离目标加1860仅剩一步之遥。随着鲍威尔的发言，2年期美债收益率的飙升和美元的走强，使黄金承压下挫。

4小时的级别来看，黄金在1813附近暂时企稳，整体运行于4小时的上行趋势线中。因此投资者需要密切关注该区域能否支撑有效，如若能够止跌企稳，价格有望再一次上行，目标价格：1860。

现货黄金 XAUUSD —— 4小时图

图片来源：CMC Markets

如若该区域失守，价格将前往1785附近。而从日线级别来看，整体的震荡区域低点在1766附近，投资者可密切跟踪这两个区域的反弹机会。

现货黄金 XAUUSD —— 日线图

图片来源：CMC Markets


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