11.9 今日市场展望：白银或将继续上行，美日到达周线级别压力，布伦特原油或将进入震荡整理

白银或将挑战上方25整数关口

美联储整体仍维持鸽派基调，基建法案、以及即将到来的社会支出法案使市场中的流动性依旧充足。

通胀水平依旧不见好转，拜登的刺激政策或使通胀短时间难以缓解，通胀暂时论受到质疑。

均线指标呈现多头金叉，价格进一步上涨概率较大

白银站稳23.9-24的多头分水岭。

整体多头有获利迹象，短期可能略有调整，下方短期支撑24.3，若跌破该位置则关注24

上方目标位：25

MACD指标0轴上方再次出现金叉

现货白银 XAGUSD——日线图

图片来源：CMC Markets

美日或将下跌超100点

美元指数近期上涨动能迎来衰竭，美联储的鸽派发言打压了美元现阶段的上升动能，因此在未出现加息的信号前，美元或将维持震荡趋势。

美元兑日元在114.3附近多次尝试突破失败，并且收出三日连阴，意味着现阶段美日多头行情可能结束。

周线级别114上方位4年来高位，且多次在此区域形成空方筹码密集区域。

日线MACD指标出现明显的高位死叉信号。

下方目标位置：112

美元兑日元 USDJPY——日线图

图片来源：CMC Markets

美元兑日元 USDJPY——周线图

图片来源：CMC Markets

布伦特原油将进入高位震荡趋势

欧佩克拒绝增量增产，美国准备启动原油战略储备，沙特提高12月销往亚洲的油价，因此基本面上油价进入多空拉锯战阶段。

4小时级别布伦特原油呈现震荡下行的趋势，高点在不断下移，多头动能短期内衰竭。

关注下方的支撑81，80两处，81为先前回撤低位，80则为下行轨道通道支撑处

布伦特原油 Brent Crude Oil——4小时图

图片来源：CMC Markets



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