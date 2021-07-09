欧元、日元与瑞士法郎上涨，避险交易成为主导

周四美国三大股指全线走跌，道琼斯指数下滑逾200点，或0.75%，至34，421.93点；标普指数下跌0.86%，纳斯达克指数回撤0.72%。其中，金融板块与工业板块领跌，即对经济重启最为敏感的板块跌幅最重。这种行情主要因美国近期的经济数据显示，经济反弹那速度明显放缓，投资者担忧经济恢复进程并无之前预期一样顺利。

美国就业市场改善情况放缓，美债收益率持续下滑

昨日录得的就业数据显示，截至到7月4日一周，美国申请失业救济金人数升至37.3万人，叫预期的35万超过2000多人。并且6月份美国失业率重新上行至5.9%，6月份的ISM服务业生产经理人指数也录得不及预期。投资者对美国经济恢复放缓的担忧升温。近期，Delta新馆变种病毒传染人数激增，一些地区与国家重新回到经济封锁状态，增添了市场对全球经济恢复前景的担忧。

美国政府公债价格持续走跌，美国长期政府公债收益率自3月末高位1.78%一路下滑，周四，10年期美债收益率跌至1.294%，为2月18以来最低。债券价格与收益率为反向走势，意味着避险交易是的美债再次受到欢迎。

避险交易主导市场行情，避险货币与黄金走强

美债收益率走跌，打压美元走跌，美元指数昨日下跌0.3%，至92.37. 欧元、日元与瑞士法郎被作为避险货币，对美元大幅上行，欧美汇率上涨0.47%，美日汇率下跌0.79%，美瑞汇率下跌1.08%。尽欧洲央行总裁吉拉德在昨日的讲话中仍然保持极为鸽派的口径，将通胀率目标明确在2%，较之前的小于2%上调，意味着欧央行将在相当长的一段时间内坚持极度宽松的货币政策，但欧元仍然大幅对美元上行。但另一方面，商品货币作为风险资产被抛售，澳元、加币与纽币均兑美元出现较大程度下滑。货币市场的行情，体现出明显的避险为主导的交易情绪。黄金近期出现回稳走势，纽约商品交易所黄金期货价格昨日小涨3美元，至1803.1，稳定于1800美元之上。

欧元/美元-日线图

欧美汇率近期浮现潜在的底部楔形整理形态，有望出现技术反弹那，近期的潜在压力在1.1875，若突破可能重新反弹会1.1973附近。重要的潜在支持价格在1.1746左右。

科技股或再次成为领涨板块

虽然昨日美国大盘股指以下跌收盘，但并不意味着美股本年的上行行情就此终结，尤其是科技板块将受到美国政府公债收益率下跌的支持保持涨势。昨日在美国国防部取消了100亿美元的JEDI云合同后，亚马逊公司联系三日股价刷新历史新高，其他科技巨头公司包括苹果、微软与脸书也都低开高走。因投资者相信科技龙头公司仍然会在后新冠疫情中最具有创收能力的公司。下图为CMC Markets 的大科技公司股票篮子走势，组合成分为美国大新科技龙头公司，迄今年度涨幅达24%，并且有望继续保持上行涨势。

CMC Markets 美国大科技公司股票篮子-日线图



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-nz/legal 获取。CMC Markets NZ Limited Company Registration Number 1705324.