通胀持续高烧，一季度工资增长不及通胀一半！澳联储：6月或进一步加息，取决于数据。

5月18日，据澳大利亚统计局数据显示，经季节调整的工资价格指数(WPI)较去年第四季度上涨0.7%，同比上涨2.4%。WPI的增幅是三年多来最大的，但整体CPI指数为5.1%。工资增幅不及通胀率的一半。澳大利亚影子金融部长Jims Chalmers在推特上写道：“澳大利亚统计局的数据证实，实际工资下降了2.7%，这是20多年来最糟糕的实际工资增长。”“在莫里森的领导下，实际工资直线下降，但人们的生活成本却在飙升。”

而莫里森(Scott Morrison)将澳大利亚的生活成本危机归咎于俄乌战争引发的供应链中断。

在2022年第一季度，私营部门每小时工资的平均涨幅升至3.4%，为2013年6月以来的最高季度涨幅。但只有15%的私营部门员工获得加薪。这集中体现在小部分受欢迎的工人获得了更大幅度的加薪，拉高了平均工资水平。这种情况并不罕见，因为大多数企业往往会在每个新财年开始时将年度加薪传递给员工，因此它们会在9月份的季度数据中体现出来。工党没过多久就抓住这个数据，继续就工资增长问题攻击联合政府，工党领袖Anthony Albanese曾表示，他绝对支持工人工资的进一步提高。莫里森曾表示，由于越来越多的人开始工作，工资将会上涨，不过他承认，在未来18个月内，工资可能无法跟上通胀的步伐。同时，莫里森警告称，过快的工资上涨将加剧通胀，促使澳联储更快地提高利率，损害借款人的利益。因此，他向选民宣称工党提高工资的说法是一种幻想。

澳联储在5月初表示，随着失业率降至上世纪70年代以来的最低水平，雇主争相留住和吸引员工，薪资上涨速度加快。但不包括奖金在内的工资增长将落后于通胀约3个百分点，这一差距直到2024年才能消退。

5月17日，澳联储公布5月货币政策会议纪要突显鹰派表态。在货币政策方面，会议纪要概述了澳联储对加息 25 个基点的决定的看法，并指出可能会进一步加息。成员们一致认为，董事会设定的提高现金利率的条件已经得到满足。他们还一致认为，可能需要进一步提高利率，以确保澳大利亚的通胀率随着时间的推移回到目标水平。委员会在作出决定时同意，它将继续以通货膨胀和劳动力市场的证据为指导，同时注意到仍然存在重大的不确定性。

关于加息的时机，会议纪要指出，“委员们考虑是否有必要等待3月份季度工资物价指数（WPI）和更广泛的国民账户工资增长指标公布。他们一致认为这些信息是有帮助的; 然而，央行的调查显示，最近工资增长的证据是明确的。”

从今日公布的数据可以显示，工资的增长是明显的，即使它跟不上通胀攀升的步伐。澳大利亚统计局价格统计部门负责人Michelle Marquardt在一份声明中表示:“从2020年12月当季1.4%的低点开始，过去5个季度的工资年增长率都在上升。”澳联储加息的条件充分满足，缩短工资与通胀的增幅差距需通过更大幅度的加息，预计年内将多次加息将现金利率提高至1%以上。

在资产负债表决议方面，会议纪要指出，“董事会决定，将不会将到期政府债券的收益进行再投资，这与开始退出非常规货币政策设置的决定一致”。但"目前不打算出售其在疫情期间购买的政府级债券，并打算让该投资组合在债券到期时以可预测的方式逐步减少"。

展望未来，会议纪要还指出，“在银行的资产负债表进一步缩减后，董事会将需要考虑更广泛的问题，即资产负债表的长期最佳规模和构成，包括外汇结算余额的规模。在这种情况下，它可能会考虑使用长期债券，尽管这将由根据不断变化的条件而制定的适当操作框架推动，不会对货币政策立场产生影响或产生影响。”尽管存在重大的不确定性，但预计澳大利亚央行的资产负债表仍将比疫情前的规模更大，同时外汇结算余额(通过持有长期债券)也将上升



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