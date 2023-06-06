澳联储采取第12次加息，现金利率升至4.1%，澳元上涨，澳股下跌。

澳东时间6月6日14：30，澳联储将现金利率提高25个基点至4.1%，超过市场预期的维持3.85%不变，这是在13个月内的第12次加息，续刷2012年以来新高。

在澳联储公布加息后，S&P/ASX 200短线跳水逾1%。澳元兑美元短线走高逾60个点，3年期国债收益率持续上涨2.6%。

澳联储表明，通胀已经触及峰值，但目前仍维持过高的水平。需要进一步加息提高人们对抑制通胀至2%的信心。目前来看，澳大利亚经济增长已经出现放缓，劳动力市场开始放缓但仍然处于紧张状态，家庭消费仍存在重大不确定性。

市场曾一度认为澳联储此次会议将按兵不动，因一些经济数据已经表现出疲软，例如4月的零售销售同比呈连续下降趋势，环比增长0%；居民储蓄率已经降低至疫情前水平，居民储蓄被高额信贷挤兑将进一步限制消费开支；营建许可下降至11年来的最低水平，GDP增速已经连续两个季度呈现增长放缓的态势；居民与商业信心指数呈现下行态势。

然而，更有粘性的通胀迫使洛威选择了进一步收紧政策，并且他在会议声明中表示，后续仍有可能进一步加息，这将取决于数据。





澳大利亚零售销售同比来源：TradingEconomics

澳大利亚家庭储蓄率来源：TradingEconomics

澳大利亚GDP季度增长来源：TradingEconomics

澳大利亚营建许可来源：TradingEconomics

消费者信心指数来源：TradingEconomics

商业信心指数来源：TradingEconomics

澳元兑美元日内上涨，目前价格重回3月以来形成的震荡区间内，关于澳元能否进一步上涨将取决于下周美国的通胀数据，若通胀超预期回落，美联储暂停加息，或使澳元兑美元进一步走高至上方阻力0.679。





澳元兑美元 AUD/USD —— 4小时图

来源：CMC Markets（6月6日）

S&P/ASX 200指数在澳联储加息后走低，目前价格趋势呈现震荡下行结构。近一段时间整体落后于欧美股市，主要因素在于科技板块的权重较低。主要权重材料、金融板块受经济增长放缓影响表现不佳，拖累了近期大盘的走势。目前来看该下行结构可能仍将维持下去，下方支撑可参考6900。





S&P/ASX 200指数 —— 日线图

来源：CMC Markets（6月6日）



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