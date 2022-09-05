一周展望：澳大利亚、欧洲、加拿大三大央行或大幅度加息，欧佩克+或维持原增产计划不变

上 周回顾

美国8月非农新增就业人数录得31.5万人，略高于市场预期的30万人，创2021年4月以来最小增幅。失业率录得3.7%，为5个月以来首次上升，市场预期为3.5%，前值为3.5%。

据港交所披露，9月1日伯克希尔哈撒韦减持171.6万股比亚迪股票（01211.HK），持股比例下降至18.87%。比亚迪回应公司经营一切正常。

七国集团就对俄罗斯石油实施价格上限达成一致，俄罗斯回应，将不会对俄罗斯石油限价的国家供应石油。俄罗斯联邦安全委员会副主席梅德韦杰夫谈及限价计划时表示，俄罗斯将不会再向欧洲地区供应天然气。

当地时间周四晚间，美国方面表示，伊朗对核协议的最新回应“毫无建设性”。

美国三大股指先涨后跌，纳指跌1.28%，报12124.72点；标普500指数跌0.88%，报3932.81点；道指跌0.87%，报31385.18点。

欧股方面，欧洲斯托克50跌0.96%，报3459.3点；德国DAX40跌0.72%，报12692.78点；英国富时100涨0.27%，报7205.12点；法国CAC40跌1.07%，报6022.94点。

亚太方面，富时中国A50跌1.44%，报13218.5点；恒生指数跌1.08%，报19336.1点；澳洲200指数跌0.39%，报6828.31点；日经指数跌0.89%，报27538.84点。

美元指数低开平收，报109.6；澳元兑美元涨0.35%，报0.6812。欧元兑美元跌0.12%，报0.9953；英镑兑美元跌0.33%，报1.1508。

现货黄金涨0.87%，报1712.11美元/盎司。现货白银跌4.47%，报18.05美元/盎司。

国际两油周五小幅反弹。美国WTI原油涨0.96%，报87.77美元/桶；布伦特原油涨1.39%，报94.86美元/桶。

本周重要经济事件和数据

澳联储利率决议 —— 周二

澳联储将于北京时间9月6日12：30召开9月利率政策会议，市场预期澳联储将再次加息50个基点，将现金利率提高至2.35%，这是年内的第四次连续加息50个基点。澳大利亚是步入全球紧缩行列中较晚的地区之一，在二季度通胀上升至6.1%的20多年来的新高后，澳联储在看不到通胀缓解的迹象下不敢松懈。考虑到澳联储在进行了自1990年以来最激进的加息政策后，澳联储在此次加息后或将在10月2日的会议上放缓加息幅度至25个基点，以防止经济的快速萎缩。当前的经济风险来源于房地产市场，7月建筑审批量下降17.2%。澳大利亚房价可能以十多年来最快的速度下跌。三季度通胀将在10月26日公布，该数据将给予澳联储在11月会议选择加息25或50个基点。年底利率预计在2.85%或3.1%。

欧洲央行利率决议 ——周四

周四北京时间20：15，欧洲央行将公布9月政策利率会议，在欧洲8月通胀超预期录得9.1%，以及7月失业率进一步下降至6.6%的背景下，欧洲央行多位官员释放强烈的鹰派信号，暗示或将在9月加息75个基点。根据路透社调查显示，61位经济学家中的30位表示欧洲央行将加息 75个基点至1.25%；27位经济学家表示将加息50个基点，4位表示将加息25个基点。

在7月加息50个基点后，欧洲央行同时推出了新的传导保护工具（TPI），旨在防止欧元区的分裂，保护意大利等脆弱的高负债成员国免受加息带来的不利影响。若欧央行在本周会议加息75个基点，叠加意大利政治的不确定性或将意大利10年期国债收益率重新推至4%以上，届时TPI是否会发挥作用将面临不确定性。

加拿大央行利率决议 —— 周三

周三北京时间22：00，加拿大央行料将在9月政策利率会议上将隔夜利率上调75个基点至3.25%。加拿大7月CPI录得7.6%，通胀增速有所放缓，但仍维持高位。剔除掉食品和能源价格的核心CPI将是加拿大央行关注的重点。加拿大二季度GDP经济增长率放缓至3.3%，低于4.5%的预期，经济的降温有望使通胀在今年晚些时候有所缓和，届时将给予加拿大央行放缓加息的机会。

欧佩克+部长级会议 ——周一

周一欧佩克＋将召开第32届部长级会议，据消息人士表示，欧佩克+可能在周一的会议上维持10月增产10万桶/日的计划不变，俄罗斯表示反对欧佩克+减产。从目前来看，美国和伊朗的核协议再次蒙上不确定性，在谈判结果出现之前，欧佩克+料暂时不会出手干预市场。若两者达成协议，欧佩克+或迅速采取措施反击。并且G7对俄油的限价或使其供应减少，当前油市在供应上仍面临不确定性。

中国8月CPI、PPI 、M2、社融——周五

周五北京时间9：30，中国国家统计局将发布8月CPI和PPI数据，市场预期8月CPI同比为2.8%，前值为2.7%；PPI同比预期进一步下降至3.2%，前值为4.2%。

同日下午16：00将发布8月金融统计数据，8月M2预期同比为12.3%，前值为12%；M1预期同比为7%，前值为6.7%。

8月新增人民币贷款预期为15000亿元，前值为6790亿元；新增社融预期为21000亿元，前值为7561亿元，反映出在央行8月实行降息后，宏观经济预期进一步回暖。

以下是具体经济数据和事件：

周一：中国8月财新服务业PMI

欧元区9月Sentix投资者信心指数

欧元区7月零售销售月率

英国8月服务业PMI

欧佩克+部长级会议

周二：澳联储利率决议

美国8月ISM非制造业PMI

周三：澳大利亚第二季度GDP

中国8月贸易帐

加拿大央行利率决议

2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就美国经济和货币政策发表讲话

美联储副主席布雷纳德发表讲话。

周四：欧洲央行利率决议

苹果公司秋季发布会

周五：中国8月CPI、PPI

中国8月金融数据

欧盟召开能源紧急会议

2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就经济发表讲话。

本周重要产品关注

道琼斯工业指数 DJI —— 日线图

来源：CMC Markets

道指上周震荡走低，日线级别处于下行结构中，短周期需参考下方31000支撑。

上周五美国失业率反弹使CME 的FED Watch定价美联储在9月加息75个基点的预期下降至57%，失业率反弹料在美联储意想之中，不会对当前预期指引做出改变。 但短期情绪或有所缓解，市场在等待 9 月 13 日的通胀数据前或进入喘息期，价格或陷入盘整。

预计反弹至 32000-32300 ，随后受9月加息影响再次承压。

，随后受9月加息影响再次承压。 日线RSI指标进入超卖

美元兑加元 USD/CAD—— 日线图

来源：CMC Markets

美加在上行通道上轨1.32明显受阻，本周情绪面上或略有缓和，美元指数本周或陷入盘整，加拿大央行本周加息75个基点料对加元起到支撑

回落目标参考斐波那契38.2%的1.30附近，该位置也为上行趋势的支撑处

澳元兑美元 AUD/USD—— 4小时图

来源：CMC Markets

4小时图澳元兑美元呈现震荡下行趋势，本周澳联储加息50个基点或对澳元起到一定的提振作用，但由于已被市场消化，可能不会出现超预期的反弹。澳元可能在加息消息公布后出现短暂的跳涨行情，随后归附于平静。

短期阻力为0.685，若突破后关注0.687，价格只有连续突破两个阻力区才有可能进一步向上延伸。

若价格不能突破，或陷入进一步回落，跌破9月1日低点0.677将进一步下探至0.67。

澳洲200指数 S&P/ASX200 —— 日线图

来源：CMC Markets

澳洲200指数在上周四跳空低开后翻阳，周五回补缺口后高开低收，预示着价格在6900承压。

当前关注价格能否重新回到6900上方，若不能价格或将面临进一步的回落。若成功收复6900则关注6650 – 7000附近，整体策略以逢高看空为主。

下方第一支撑参考6750，若失守或进一步下探6500。



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