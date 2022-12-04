一周展望：澳大利亚、加拿大央行利率决议或放慢加息步伐，中国11月进出口或进一步呈现疲软。

上周主要产品涨跌幅

来源：CMC Markets

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本周重要经济事件和数据

中国11月贸易数据 —— 周三

近期中国重新开放经济的前景引发了市场的热议，部分地区从周三开始部分放松了限制。

新冠肺炎疫情防控措施的放松可能会推动中国经济向前发展。然而，市场预期中国11月份的贸易数据很可能显示出进一步的低迷。尽管中国的贸易数据在整个夏季都表现良好，但在10月份，国内外消费需求疲弱、全球经济前景恶化等导致进出口双双下降。

10月份，中国出口（美元）意外同比下降0.3%，9月份同比增长5.7%；中国进口（美元）同比下降0.7%，9月份同比增长0.3%。出口下降是自2020年5月以来的首次下降，而进口下降反映了在新冠肺炎严格限制措施下的国内需求疲弱。

11月份的情况可能进一步走弱，市场预期出口（美元）和进口（美元）将分别同比下降4.4%和7%。

美国11月PPI —— 周五

美国最新的CPI和PPI数据似乎形成了一种说法，即美国通胀已经见顶，导致国债收益率大幅下跌。10月份，总体PPI环比上升0.2%，与9月份的增速相同，远低于6月份1%的涨幅。

市场预期11月总体PPI同比上升7.1%，较10月的8%有所回落。核心PPI同比从10月的6.7%下降至11月的5.8%。现在的问题是，这种趋势能否保持下去。11月PPI数据将成为即将发布的CPI报告之前的重要数据。总的来说，这些数据将有助于确定美联储在本月晚些时候加息的幅度。美联储不希望外界看到它对通胀采取软弱态度。

美联储主席鲍威尔周三在布鲁金斯学会的讲话表明，美联储有意放缓加息步伐，有可能在12月中旬加息50个基点。预计即将发布的PPI数据将支持加息放缓的趋势。

澳联储利率决议 —— 周二

澳联储似乎对自己抑制通胀的战略感到担忧，邻近的新西兰联储在最近的一次会议上将利率再次上调75个基点至4.25%，而澳洲联储在去年11月加息25个基点后的利率仅为2.85%。

由于澳大利亚的通货膨胀率高达7.3%，人们可能会预期该国央行会更积极地提高利率。然而，尽管澳联储承认通货膨胀率要到2025年才会回落到目标水平，但它似乎也在关注高利率可能对日益冷却的国内房地产市场造成的损害。

澳联储还将2022年和2023年的经济增长目标分别下调至3%和1.5%。澳联储主席洛威表示，该行希望放慢加息步伐，以便更好地判断此前加息的滞后效应，这可能需要时间才能慢慢传导。市场预期澳联储周二将进一步加息25个基点，因决策者希望在降低通胀的需要与保护楼市之间找到平衡。

加拿大央行利率决议 —— 周三

加拿大央行上次在10月底的利率会议中加息50个基点，低于市场预期的75个基点。促使央行谨慎的主要原因在连续加息后对经济的冲击。该行在7月和9月分别加息100个和75个基点。受高利率的影响，加拿大的房地产市场似乎在加息的压力下出现了崩溃的迹象，进一步大幅加息可能弊大于利。

此外，加拿大的通货膨胀似乎已经开始缓解，10月份的总体CPI同比增幅为6.9%，与9月持平。未来几个月，油价的进一步下跌应该有助于降低通胀。市场预期加拿大央行在周三将再次加息50个基点，将基准利率上调至4.25%。

以下是具体经济数据和事件：

周一：中国11月财新服务业PMI

欧元区11月服务业PMI终值

欧元区12月Sentix投资者信心指数

英国11月服务业PMI

欧元区10月零售销售

美国11月ISM非制造业PMI

周二：澳联储利率决议

美国10月贸易帐

周三：澳大利亚第三季度GDP

中国11月贸易帐

加拿大央行利率决议

周四：日本10月贸易帐

美国至12月3日当周初请失业金人数

周五：中国11月CPI

中国11月M2货币供应

中国11月新增社会融资规模

美国11月PPI

美国12月密歇根大学消费者信心指数初值

本周重要产品关注

道琼斯工业指数 DJI Cash—— 日线图

来源：CMC Markets（12月4日）

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上周五公布的11月非农新增就业人数录得26.3万人，远超预期的20万人；失业率录得3.7%与前值持平，符合市场预期。而11月时薪增速也超出市场预期，同比和环比分别上涨5.1%与0.6%，高于预期的4.6%和0.3%。11月的就业报告反映美国当前的劳动力市场仍然强劲，美股在数据公布后大幅低开，但因美联储放缓加息的预期在后续时段收复大部分跌幅。但从技术指标中，日线级别MACD指标已经呈现高位背离。如图所示，在出现该背离迹象后均呈现下跌趋势。因此，此轮反弹行情或已接近尾声。

西德克萨斯原油 Crude Oil WTI —— 4小时图

来源：CMC Markets（12月4日）

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在全球经济形势进一步恶化的情况下，对需求的担忧造成WTI原油近期持续走低。4小时级别处于下行趋势中。价格自11月28日触及73附近后大幅反弹，但在83附近承压。MACD指标呈现高位背离死叉迹象，价格或呈现进一步下跌趋势。

美元兑加拿大元 USD/CAD —— 日线图

来源：CMC Markets（12月4日）

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美元兑加元在突破上行通道后，回落测试132支撑有效并呈现连续走高趋势。近期油价的连续下跌促使加元疲软，而加拿大央行或进入到放缓加息步伐中。技术指标上呈现多头反转信号，美加或进一步进入上行趋势中，上方目标：138。

英镑兑美元 GBP/USD —— 日线图

来源：CMC Markets（12月4日）

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关注英镑兑美元1.23附近的关键阻力，该位置为今年6月以来的最高水平，若价格不能突破或有回落风险。若形成突破，下一个目标为1.2675。

现货黄金 XAU/USD —— 日线图

来源：CMC Markets（12月4日）

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现货黄金在周四一度触及1800上方，价格在周五受非农影响一度跌至1778.4美元，随后迅速拉升，收盘价格低于1800关口。本周需关注价格能否进一步突破该重要压力。若不能突破价格短期或有回落风险；若形成突破，下一个目标在1842。



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