一周展望：澳联储、加拿大央行利率决议，中国5月CPI

上周主要产品涨跌幅

来源：CMC Markets

本周重要经济事件和数据

澳联储利率决议 —— 周二

澳联储在4月暂停了加息，但由于通胀高企使澳联储在5月再次将现金利率提高25个基点至3.85%。然而，市场对下周二澳联储是否加息25个基点保持分歧。Westpac的经济学家Bill Evans表明，由于当前的经济前景不明朗，例如消费者支出呈现放缓，劳动力市场出现降温，澳联储很有可能在6月暂停加息。但4月的月度通胀超预期上升至6.8%，这使澳联储主席洛威控制通胀的任务更加复杂化。ANZ银行经济主管Adam Boyton更倾向于加息，原因是生产力增长疲软推高了劳动力成本。而其他机构例如瑞士信贷、野村证券、花旗认为澳联储还将有2-3次的加息。

中国5月进出口 —— 周三

在海外需求的背景之下，中国出口数据自今年第一季度以来逆势走高，一方面是去年疫情封锁背景下的出口低基数带来的增速显著增长，另一方面则是新能源汽车出口表现亮眼。但进口方面表现低迷，内需不足和芯片、汽车进口替代导致，导致了贸易顺差持续扩大。

然而市场怀疑出口并不能保持稳定的高增长态势，预期5月以美元计算的出口将同比下降1.6%，进口预期同比下降8%，继续保持较为低迷的态势。

加拿大央行利率决议 —— 周三

市场预期加拿大央行将继续维持基准利率至4.5%不变。自今年1月以来，加拿大央行将利率提高至4.5%后，在随后的两次会议均按兵不动。加拿大央行也表明除非通胀和经济比预期更热，否则不会再次加息。而加拿大央行也在抗通胀进程中取得显著的成效，总体CPI从去年6月的峰值8.1%一路下降至今年3月的4.3%，4月小幅反弹至4.4%。然而劳动力市场仍然火热，非农新增就业人数保持上升势头，失业率连续5个月保持在5%不变，职位空缺仍居于高位。加拿大央行将劳动力市场的火热归结于人口的快速增长，在这种情况下，加拿大央行在年内降息为小概率事件。

中国5月CPI —— 周五

中国4月CPI同比0.1%，引发了市场对中国经济是否陷入通缩的讨论。尽管达成通缩的条件没有出现，例如物价下跌，信贷收紧，失业率上升等等。但中国经济在第二季度复苏放缓已经成为一个不争的事实。而5月的一些经济数据也并没有出现明显的加速，楼市延续降温态势，据中指研究院数据显示，5月全国100个城市新房价格转跌，二手房跌幅进一步扩大。在房市消费仍然低迷的情况下，市场预期5月CPI同比上涨0.2%，较5月略有回升但仍然疲软。PPI同比y预期为-4.3%，前值为-3.6%。

以下是具体经济数据和事件：

周一：中国5月财新服务业PMI

欧元区4月PPI

欧元区6月Sentix投资者信心指数

美国5月ISM非制造业PMI

美国4月工厂订单环比

周二：澳联储利率决议

欧元区4月零售销售环比

周三：加拿大央行利率决议

中国5月进出口

澳大利亚第一季度GDP同比

周四：日本4月贸易帐

欧元区第一季度GDP同比终值

周五：中国5月CPI、PPI

本周重要产品关注

英伟达 Nvidia —— 日线图

来源：CMC Markets（6月3日）

英伟达股价自5月25日暴涨24%后，在随后的几个交易日曾一度市值破万亿美元。目前股价延高位进行盘整。上周股价高开低走，成交量上出现连续缩量迹象。但目前价格仍稳守在5日均线之上。从目前来看，股价在高位创高后出现连续缩量盘整后，通常伴随着一定的修复风险。因此，若股价缩量失守5日均线则意味着有可能出现回落。但若能重新放量则有望继续延5日均线上涨。

道琼斯工业指数 DJI Cash —— 日线图

来源：CMC Markets（6月3日）

道琼斯指数周五大涨700点，重新回到多周期均线之上，短期多头动能表现强劲，MACD指标再次出现金叉迹象。但指数需突破阻力34200才有望进一步向上延续，反之，指数或将在33000 – 34000之间震荡运行。

日经225指数 NI225 Cash —— 日线图

来源：CMC Markets（6月3日）

日经225指数期货周五受欧美股市大涨影响继续冲高，录得连续8周上涨，再创30多年来新高。短期指数涨幅过大，短线出现调整为大概率事件。短线调整支撑可参考30800 – 31000。

香港恒生指数 HSI Cash —— 日线图

来源：CMC Markets（6月3日）

香港恒生指数上周五大涨4%，其中中概科技和房地产板块为主要领涨板块。目前仅能判断为指数的超跌反弹，暂时未看到明显的反转迹象。上方仍面临多重阻力关口，参考19300，19800。



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