一周展望：俄乌冲突仍在升级，鲍威尔半年度货币政策报告，美国2月非农就业数据，欧佩克+会议，澳联储，加拿大央行利率决议，欧元区2月货币政策纪要，2月CPI。

周末俄乌局势再度升级，周六，美欧同意将俄罗斯的部分银行排除在SWIFT系统 ；周日，欧洲多国宣布向俄罗斯关闭领航空；普京下令将俄罗斯包括核武器的战略威慑力量转入特殊战备状态。

同时，俄乌谈判也将在当地时间28日在白俄罗斯戈梅利市早上进行。市场仍在等待双方谈判的结果。



本周继续关注俄乌局面

受到周末避险情绪的发酵，现货黄金周一早间跳空高开30美金，最高涨至1931.52美元/盎司，随后迅速回落20美金，当前价格在1900上方徘徊。

美国WTI原油跳空高开近3%，日内再次冲破100整数关口，随后迅速回落，当前价格为98美元/桶。

俄乌冲突仍是市场关注的焦点，避险资产从周一早盘的表现来看，高开是对周末制裁、核威慑等事件的发酵。但目前略显后劲不足，原因在于在今日有俄乌的谈判，因此黄金的多头处于观望的局面，能否再次选择上攻取决于谈判的进展。

谈判的进展同样作用于原油的价格，从目前来看，美国WTI原油两次挑战100整数关口未能站稳。在各国加大原油抛售战略储备的背景下，油价需借助地缘政治进一步发酵为其带来上行动力。



鲍威尔半年度货币政策报告、美国2月非农就业数据 —— 周三，周五

周三北京时间23：00，美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会就半年度货币政策将做证词陈述。这将是3月议息会议前鲍威尔的最后一次公开发言，市场将关注鲍威尔是否会发表关于地缘政治冲突影响货币政策的言论

周三北京时间21：15，美国将公布2月ADP就业人数，数据预期显示2月将增加35万人，前值为-30.1万人。

周五北京时间21：30，美国将公布2月失业率和季调后非农就业人口。失业率预期将下降0.1%至3.9%，就业人口预期新增45万人，前值为46.7万人。

美国的就业市场继续呈现稳步的复苏状况，这也是在3月议息会议前最后一次的非农就业报告，因此该报告的数据表现对于货币政策具有重要的参考作用。美国在上周五公布的1月核心PCE物价指数年率为5.2%，高于预期5.1%，创近40年来新高。

在通胀加剧和就业市场稳步复苏的背景下，鲍威尔或将继续强调更快节奏的加息，以强化市场对于3月加息的预期，但其具体加息幅度在地缘政治影响下，措辞或将谨慎。因此大概率将为25个基点。



欧佩克和非欧佩克部长级会议 —— 周三

周三，欧佩克（OPEC+）将举行线上会议，就4月的产量做出决定。

在地缘冲突不断发酵的背景下，欧佩克(OPEC+)的几个最大石油生产国都希望维持原增产计划不变，在4月继续进行40万通/日的供应计划。

伊拉克油长贾巴尔表示，欧佩克(OPEC+)没有必要更快的提高石油产量，不希望商业石油储备增长。只有在3月7日受到研究报告后，才能决定欧佩克+的下一步行动。

澳联储利率决议 —— 周二

周二北京时间11：30，澳联储将公布利率决议，预期维持利率水平0.1%不变。

澳联储在2月的会议结束了债券购买计划。在涉及加息问题上，澳洲联邦银行已将澳联储首次加息的时间从8月提前至6月，并预计年底前的现金利率将从0.1%提高至1%。他们表示澳联储低估了近期的核心通胀率，需在年中前制定紧缩的政策。

澳联储主席在2月11日表示，通胀在一段时间高于3%是可以接受的，如果经济符合预测，并且形势需要，加息将在今年晚些时候提上日程。在决定利率之前，最好在看到几个月的CPI数据。

西太平洋银行表示，近期的俄乌冲突并不会影响澳联储的政策时间表，由于俄罗斯能源出口被排除在制裁之外，西太平洋并未上调通胀预期，但不断扩大的薪资压力加基础通胀大幅上升，预期8月将收紧政策。在大宗商品价格的飙升背景下，澳元因铁矿石价格的回暖迎来支撑，但在货币政策的谨慎背景下，澳元的波动区间或将维持在0.70 – 0.727中。

加拿大央行利率决议 —— 周三

周三北京时间23：00，加拿大央行预期将现金利率提高25个基点至0.5%。

由于加拿大与俄乌双方几乎没有直接的贸易联系，预计不会加拿大央行的整体前景产生重大影响，能源价格的大幅上涨加剧人们对通胀的担忧，经济前景面临不确定性。

加拿大的1月CPI同比上涨5.1%，远高于预期的4.8%，为1991年以来的最高水平。加拿大民众购买食品和加油所支付的费用继续快速上升。

美元兑加拿大元目前仍处于震荡局势，油价的飙升和加息预期未能带动加元的上涨，主要来源于地缘冲突激发了对美元的避险需求。在本月美联储将加息和战争的背景下，美元或将维持对加元的强势地位。

美元兑加拿大元 USD/CAD —— 4小时图图片来源:CMC Markets。

欧元区2月CPI，2月货币政策会议纪要 —— 周三、周四

周三北京时间18：00，欧元区将公布2月CPI年率初值，预期为5.2%，高于前值5.1。2月CPI月率预期为0.4%，前值为0.3%。

周四北京时间20：30，欧洲央行将公布2月货币政策会议纪要。

在通胀高企的背景下，拉加德在此前的新闻发布会也展现出转鹰的态度，她表示欧元区的通胀将在一定时间内持续走高，但仍预计在年底下滑。当前形势已经发生了变化，尤其是在俄乌冲突的背景下，北溪2号项目受到制裁，能源供应方面引发了担忧，这将对欧洲的通胀带来更大的隐患。

因此，本周的货币政策会议纪要或将继续展鹰，但在强美元的背景下很难期待较大的反弹幅度。

欧元兑美元目前需要关注的是1.11关口能否迎来双底支撑，如若该位置失守，价格恐进一步下挫。



欧元兑美元 EUR/USD —— 日线图

图片来源：CMC Markets



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-nz/legal 获取。CMC Markets NZ Limited Company Registration Number 1705324.