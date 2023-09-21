日本央行利率决议前瞻：是否转鹰阻止汇率进一步贬值？

日本央行将于 9 月 22 日举行下一次货币政策会议。 市场预计日本央行将维持现状，部分原因是日本央行在上次 7 月会议上刚刚调整了 YCC， 预计将不会出现明显的政策调整。考虑到当前日元汇率不断贬值，日本央行可能会稍微调整前瞻性指引的措辞。 重点将放在会后新闻发布会上，此前日本央行行长植田和男曾表示如果通胀和工资保持持续上涨，年底存在退出负利率的可能性，市场将在此次会议寻求任何央行转鹰的信息。

日本经济数据对日本央行政策可能产生的影响。

日本今年总体CPI持续保持在3%之上，自2月以来平均水平在3.3%。除生鲜食品和能源的核心CPI同比连续4个月保持在4%以上，市场预期8月将与前值持平，为4.3%。除生鲜食品的核心CPI今年稳定保持在3%以上，市场预期8月的数据小幅放缓至3%。

日本经济在2023年保持着稳定的增长，第二季度日本GDP按年化计算增长4.8%，而初步数据为增长6.0%，上期向下修正为增长3.2%。 这是连续第三个季度同比增长，也是自 2022 年第二季度以来的最大增幅，主要受到净贸易强劲贡献的支撑，其中出口创两年来最大增幅，而进口连续第三个季度下降。但出口数据在第三季度下滑，8月同比下降0.8%，连续两个月录得负增长，反映全球需求端的下滑。

7 月份制造业订单出现三个月以来首次下降，环比下降5.3%，为今年 1 月以来的最低水平。 虽然通用和生产机械订单环比增长2.9%，但主要用户的订单明显下降，包括化工及化学产品（-25.0%）、电机（-23.8%）、信息和通信电子设备（-16.2%），以及汽车、零部件和配件(-21.4%)。

日本内阁府在7-9月的订单展望中预计核心订单将连续第二个季度下降，为-2.6%，其中制造业订单下降-2.3%，核心非制造订单下降-1.4%。 鉴于海外经济前景疲软，企业可以对资本支出采取暂时观望的态度。

工资增长方面，2023年7 月，日本平均现金收入同比增长 1.3%，增速低于 6 月的 2.3%，但已连续第 19 个月增长。 尽管如此，日本名义工资增长仍落后于7月份3.9%的消费者通胀率，导致经通胀调整后的实际工资连续第16个月下降。

从目前的数据走向来看，日本央行可能难以在今年获得可持续性的数据增长，因此可能现阶段不会出现清晰的退出负利率政策的具体路径。

分析师对日本央行会议结果的与预测

日本央行副行长内田真一在8月初的讲话中提到了未来的政策逻辑，可归纳为三点。第一，过快调整宽松货币政策措施促使通胀回到2%以下的风险大于通胀的上行风险，因此在退出负利率政策之前还有很长一段路要走。第二，YCC的政策将一直持续到通胀稳定实现2%的目标。第三，正如7月份货币政策会议中所明确的那样，YCC调整是希望在实现通胀和增长之间取得平衡。

高盛预计日本央行的下一步行动将是终止YCC，日本央行可能将于 2024 年春季采取该行动，很可能会在 4 月份的展望报告中发布。 日本央行在最近的声明中强调 ，在进口价格主导的成本推动因素消失后，通胀能保持可持续性，以及工资上涨势头能持续到 2024 年。预计日本央行需要等到 2024 年春季才能看到这种现象。 另一方面，日本央行副行长的讲话表明退出负利率的门槛要高得多。 因此，日本央行需要等到 2025 年春季才可能会进行调整。当然，一些风险也有可能导致上述动作的提前，例如中国经济的疲软和日元进一步走弱。

日本央行会议结果潜在带来的影响

若如市场预期一般，日本央行在此次会议上可能不会出现进一步的政策行为，结合美联储在9月会议上的鹰派表现，这可能难以改变当前日元疲弱的趋势。10年期日债收益率在美联储利率决议后进一步上升至0.74%，距离1%还有一定的空间。即使日本央行不会对当前政策采取明显调整，若日元进一步走软，不排除释放可能对汇率的干预信号。因此，预计日元在当前价格的进一步贬值的空间相对有限。

美元兑日元 USD/JPY —— 日线图

来源：CMC Markets（9月21日）



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