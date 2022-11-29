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拼多多第三季度财报营收和利润逆势增长，股价大涨12%，高盛给予买入评级

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

29 Nov 2022, 18:55

在互联网电商平台业绩在第三季度普遍放缓的情况下，拼多多的第三季度业绩却表现惊人，归属于普通股股东的净利润为105.9亿元，同比增长546%，集团营收同比增长65%。相比之下，阿里、京东和唯品会同期营收同比增长为+3%/+11%/-13%。

 

营收增长的驱动因素

拼多多商家活动的增加是第三季度营收增长的主要驱动因素。公司与商家合作，为用户创造价值，为用户提供愉快的购物体验和更多的节省。该公司采取了各种方法，包括优惠券和促销活动，以更好地服务消费者。

在平台上，消费者对优质产品的需求不断增长，公司积极满足他们的需求，入驻更多的商家和品牌。今年开始有更多品牌与该公司合作，为消费者提供了更多的选择，包括农业、消费电子、化妆品、家电等，所有这些都得到了消费者的积极反馈，为更多的商家和更好的客户体验创造了一个虚拟循环。

管理层评论说，拼多多不断增长的技术能力，使消费者在不同的场景下匹配他们想要的商品，这也推动了更多的交易，进而推动了收入的增长。

与此同时，管理层指出，行业竞争仍然激烈，消费者的偏好和需求已经变得更加多样化。公司还有很多地方需要改进，未来将进一步加大投入，更好地理解和服务用户。

 

利润增速可能难以维持

同时，管理层声明第三季度的高盈利能力不太可能持续下去，因为盈利能力的增加是由于一些项目时间表的延迟，这影响了投资的步伐。该公司仍专注于进行最适当的长期投资，并表示将加大投资力度，进一步发展其核心优势。

该公司表示，短期内不会为投资而投资，因此短期财务和盈利指标可能出现波动。

 

国际业务方面

国际业务对拼多多来说是一条新的业务线，公司将继续利用多年来的运营和供应链知识，以为用户创造独特的价值。

该公司尊重其服务市场的差异，并不断进行试验，以优化每个市场的结果。管理层承认，这一过程将具有挑战性，并表示将耐心地与合作伙伴合作，为用户提供长期价值。

管理层认为国际业务仍处于早期阶段，并评论说其财务影响很小。公司将继续仔细评估所有投资的投资回报率。由于公司的市场规模和管理层过去在北美的学习和工作经验，公司在北美市场推出了国际业务拓展计划，该计划于9月初启动。

 

电子商务竞争趋势日益激烈

管理层认为，行业竞争依然激烈，特别是来自新业态的竞争，这些业态正在建立强劲的增长势头。公司将耐心投资于供给侧，加大技术投入，提高供应链效率，支持农业和制造业。

公司从用户的基本需求出发，专注于为日常用户提供价值，管理层认为这是行业和公司的核心增长动力。管理层认为，购物节和促销活动只是它为用户提供优质服务的众多方式之一。在策划购物活动时，公司坚持以消费者为中心，采用简单的规则为用户提供愉快的购物体验。

 

长期农业战略

农业是拼多多的长期战略，其管理目标是用技术增强农业。尽管这一举措仍处于早期阶段，但管理层看到了投资农业的价值。

拼多多开展了丰收节、农货节等农业活动，帮助农民拓宽市场准入渠道，加快农产品向消费者的传输。

拼多多将继续在该领域进行投资。管理层指出，评估项目和进行投资需要时间，在新冠疫情的情况下，有一些延迟。

 

高盛维持买入评级，给与目标价107美元(之前为95美元)。

拼多多（PDD）股价自今年3月以来呈现底部震荡并有企稳向上运行之势，目前股价来到重要的支阻转化区域74-75美元附近。目前需观察价格能否成功突破该水平线，若成功突破价格或进一步向上运行至斐波那契50%回档位94.86美元。


拼多多 —— 周线图

来源：CMC Markets（11月29日）

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