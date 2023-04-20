中国4月一年期与五年期以上LPR利率连续8个月按兵不动，利率见底了？

自去年8月份央行非对称下调1年期与5年期以上LPR利率后，2023年4月20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，1年期LPR利率为3.65%，5年期以上LPR利率为4.3%，连续8个月按兵不动。

此次维持LPR利率水平不变基本符合此前的市场预期，主要由以下几方面原因导致

1. 3月金融数据表现强劲。3月新增人民币贷款（+3.89万亿元）和社会融资规模（+5.38万亿元）均超预期 ，较2月有较大程度的上升。

2. 银行净息差压力扩大，一季度信贷规模增长迅速，经济呈现回暖态势，导致市场利率出现上行，中小银行负债端压力增加，净息差缩小，限制了LPR利率继续下调的空间。

3. 经济数据呈现明显回暖态势，一季度GDP同比增长4.5%，高于市场预期；制造业PMI连续三个月位于荣枯线之上，服务业复苏明显；3月进出口数据大幅度回暖，外贸局面在一季度呈现向好的态势；投资方面，一季度全国固定资产投资增长5.1%，工业（+8.6%）、基础设施（+8.8%）投资均出现明显同比增长局势；3月社会消费品零售同比超预期增长10.6%，消费面持续回暖。房地产市场方面，全国房地产开发投资者增速出现底部反弹，商品房销售在一季度明显增长，销售额回到正值。

来源：国家统计局

虽然近期公布的3月CPI数据与超预期增长的GDP形成了较为鲜明的反差，但其下行主要因素由粮价和能源价格大幅度下跌导致，去年同期正好是俄乌战争爆发初期推高了粮价和能源价格。而在其他分享方面，机票、酒店、旅游价格均出现了一定程度的增长，而M2同比增长12.7%，继续维持着较大规模。通缩通常发生在社会总需求下降，物价水平持续向下，货币供给量降低的时候。因此，暂时不满足通缩条件。现在的情况是，货币供给量虽然保持着较快增速，但很多部分在金融系统内部空转（表现在民营企业和居民端），观望情绪仍存。基建、工业投资的增长主要由规模较大的国有企业推动。随着存款利率的下调，预计现有储蓄将逐步释放，在5月出行高峰期中将带动CPI的向上攀升。

对于接下来的发展前景，预计GDP的增长态势可能将在第二季度继续保持，因去年第二季度华东疫情出现了较长时间段的封锁，预计将继续保持较高的同比增长水平。CPI预期将逐步上升（能源价格4月反弹、出行高峰期带动机票、酒店、旅游价格上涨）。

对于房地产市场方面，由于其基本面情况已经变化，该行业已经不具备高度成长性。虽然在年年初疫情解封和政策的支持下实现了复苏，但一季度的商品房销售的快速反弹主要由挂牌数量的激增导致，从成交率上看并没有太大的起色。

而海外方面，随着欧美国家预计将在下半年结束加息周期，经济衰退预期或将在下半年上升，也将一定程度影响中国的复苏进程。

综上所述，当下LPR利率按兵不动并不是因为利率水平不够低，而是需求的修复需要时间，空转的钱需要信心的提升才会更多的流入到实体经济中。在当前水平之下更多的降息或引发更多的提前还贷潮。二季度经济或面临进一步回暖态势，央行下调LPR利率概率偏低，三季度海外衰退风险加大，需求放缓的背景下可能会有一次下调的空间。



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