产油国超预期减产，油价刷新今年新高

9月5日晚间，沙特延长减产100万桶/日至今年12月，使该国的单日产量维持在900万桶，为几年来的最低水平。同时，俄罗斯也将延长30万桶/日的石油削减至今年12月。受此消息影响，国际油价飙升至今年以来新高，WTI原油一度冲上88美元，布伦特原油站上90美元之上，均刷新今年以来新高，随后小幅度回落。

多方机构认为原油现阶段的多头趋势仍将延续。其主要逻辑为产油国超预期减产下的供应持续收紧和经济软着陆的预期。例如高盛将美国衰退的概率从20%下降至15%，其主要理由为当前稳定的就业增长和实际工资增长增加了未来实际可支配收入的增长；以及货币政策对经济滞后性的影响将逐渐减弱。

在昨晚减产决定公布后，高盛的分析师团队上调了布伦特原油在2023年12月和2024年12月的目标价格，均上调2美元至88美元/桶和95美元/桶。并且，如果9个OPEC+的国家在2024年1月没有增产2023年4月宣布的170万桶/日减产的一半，布伦特原油或有14美元的上行空间。

虽然目前油价受减产消息刺激暂时保持强劲，并且在短期来看经济基本面的稳固支撑了看涨逻辑，并不存在做空逻辑。但我们也需警惕潜在的利空因素防止追多在顶部，如下所述：

夏季出行高峰和高温带来的石油消费旺季将结束，北半球进入到秋冬季后，厄尔尼诺现象或造成全球暖冬，旺季转淡季，促使需求端有转弱的可能性。

高盛所阐述的实际可支配收入的增长或不成立，目前我们已经看到就业增长正出现放缓，例如失业率的上行和薪资增速的降低。而实际工资收入在通胀上行风险下在今年下半年难以保持持续增长。

货币政策对经济滞后性的影响可能并不是逐渐减弱，而是逐渐浮现出来。通常情况这个滞后时间在加息开始后的18 – 24个月左右。

布伦特原油价格昨日触及此前跌破的上行趋势线的延伸阻力区域后小幅回落，若不能二次形成向上突破或有短期的回落风险，下方首先关注5日均线支撑89.3。

布伦特原油 —— 日线图

来源：CMC Markets（9月6日）



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