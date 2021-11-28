一周展望：非农重磅来袭，黄金或将反弹延续，欧佩克+会议或将给油价带来定心剂，澳洲第三季度GDP预期出现较大萎缩，澳元可能触底。

11月25日，南非国家传染病毒研究所（NICD）发表声明称，南非检测到被称为B.1.1.529的新冠毒株的新变种——Omicron（奥密克戎）。此消息在26号引发全球资本市场的大范围恐慌情绪，欧洲股市开盘大跌，欧洲斯托克50指数收跌228.5点，跌幅达5.32%；英国富时100指数收跌282.61点，跌幅达3.87%；德国DAX40指数收跌806.55点，跌幅达5.06%。

美国三大股指集体收跌，道指下跌逾900点，跌2.53%，为年度最大单日跌幅；标普500指数跌逾100点，跌2.27%，纳指下跌2.23%。其中航空股、金融股、能源股暴跌，抗疫概念大涨。

现货黄金冲高回落，日内一度上涨近25美金，盘中最高至1815.62美元/盎司，随后迅速回落，截至收盘，黄金涨0.25%，报1793.37美元/盎司；现货白银表现不佳，险守23关口，收跌1.83%，报23.18美元/盎司。

新变种病毒引发了全球再次封锁的恐慌，油价盘中暴跌超10%，美国WTI原油从高点78.97美元/桶一路狂泻逾10美金，跌幅超10%，最终收于68.90美元/桶；布伦特原油收跌11.42%，报72.61美元/桶

美国11月非农就业数据——周四、周六

周四澳东时间00：15美国将公布11月ADP就业人数，市场预期将增长46万人，前值为57.1万人。

周六澳东时间00：30美国将公布11月失业率和季调后非农就业人口，市场预期失业率将比前值4.6%下降0.1%，失业率处于稳步下降趋势，11月季调后非农就业人口预测将增长55万人，前值为53.1万人。

在鲍威尔被提名连任美联储主席后，由于市场对明年加息两次的预期，导致黄金在上周表现不尽如人意，但在1780整数关口附近形成强有力的支撑。值得注意的是，在上周五多数金融产品出现暴跌后，黄金成为为数不多收阳的资产，体现出了市场的避险需求。

在新冠变种Omicron席卷来临后，各国央行预计会重新评估就业市场，供应链所面临的不确定风险，由此在央行加息的计划上发言可能偏向于谨慎的鸽派，因此这或许会给黄金在年底12月带来不错的表现。

现货黄金虽然经历了100美金的高位回撤，但在日线级别仍处于上升的趋势线支撑处，多次收盘价格高于1780上方，因此下方买方力量充足。上方目标：1830。



现货黄金 XAUUSD ——日线图图片来源：CMC Markets

欧佩克+部长级会议——周四

周四，欧佩克+将在奥地利举行部长级会议。

在双层利空的影响下，原油在周五录得大跌。其一为美国总统拜登联合多国释放原油战略储备，其二为Omicron病毒引发了原油市场的需求担忧。

欧佩克+一直无视拜登的增量增产要求，此次会议，欧佩克+或将用Omicron病毒的出现为理由暂停增产或减产。

油价上周五的过度暴跌无疑让欧佩克的经济收益受到严重的打击，据消息人士称，欧佩克+倾向于在会议上放弃原定于1月份小幅增产的计划，因此，油价或迎来一定的支撑。

虽然本次新变种病毒带来了市场一定的恐慌，但全球预计不会重新进入大面积封锁，各国已对新冠的应对措施基本成熟，因此油价很大可能不会出现如去年般的持续性暴跌行情，短期或将进入筑底阶段。

美国原油周一早间大幅反弹5%，体现出了油价在上周五出现了恐慌性的超跌行情，因此投资者需要关注此处的底部盘整，若油价能企稳于70美元上方，后市有望大幅反弹。



美国原油 WTI Crude Oil ——4小时图图片来源：CMC Markets

澳大利亚第三季度GDP年率——周三

周三澳东时间11：30，澳大利亚将公布第三季度GDP年率，市场预测为3%，前值为9.6%，反映出第三季度由于边境封锁带来的大幅度的经济下滑，澳元兑美元的汇率也在第三季度重挫6%，累计下跌逾450点。

莫里森之前宣布边境将在12月1日重新对留学生等临签海外滞留人员入境，但随着Omicron的病毒来袭，澳洲政府正在讨论对边境开放日期进行推迟，具体细节目前仍在商讨中，结果将在周三宣布。考虑到第三季度GDP的大幅衰竭，此次边境政策笔者预计将不会出现重大调整，即使不能在12月1日实行，预计也将在12月或明年1月开放。国内的抗疫措施将加大第三针的接种率。

对于澳元兑美元而言，美元指数目前出现了高位的回落行情。鲍威尔本周二将在纽约联储举办的创新型大会上讲话，多家联储官员将在周二，周三进行讲话。笔者预计鲍威尔讲话将围绕Omicron带来的风险进行评估，因此发言大概率偏鸽，鲍威尔自始自终都是鸽派。因此美元指数或在短期97附近见顶，澳元兑美元的跌势很大概率将在阶段性结束。

澳元兑美元目前在0.71附近形成支撑，若价格在此次企稳，有望后续反弹至0.72处，若在此处继续向上突破，价格将走向0.73。



澳元兑美元 AUDUSD —— 4小时图图片来源：CMC Markets



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