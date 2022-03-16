原油跌破百元大关，黄金险守1900，中国股市哀鸿遍野

本周全球以及中国金融市场都经历大幅波动行情，由于地缘政治风险引发的不确定性、中国部分城市对疫情进行管控再次进入封锁以及美联储升息在即等各方综合因素，引发投资情绪波动。美股在周二出现反弹，但中国股市连续走跌，原油与黄金价格自上周高位迅速回吐，美元越发坚挺。

金、油大跌，投资者对俄乌停火谈判显现乐观情绪

自上周以来由于俄乌双方展开多轮对话以寻求停火协议的达成，市场风险意愿大幅回升，引发此前暴涨的黄金与黄油价格大幅回落。截至周二美市收盘，美国中质原油期货连续第二个交易日大幅走跌，单日跌幅达7%，至95.64美元/桶。油价已经自三月份高位131美元下滑37%，回到俄乌开火前的价位。纽约商品交易所黄金期货价格单日跌幅达42美元，至1918.3美元/盎司，自上周高点2070下跌8%。

黄金与原油价格在本周或面临进一步压力，虽然由于俄乌冲突引发的地缘政治不确定性仍然存在，但是市场已经在对风险进行消化，同时由于多方已经对停火协议展开对话，对能源供应短缺的恐慌在近期会有所缓解。由于全球供应链问题以及大宗商品价格上扬引发的高通胀，将最终影响消费与需求，也是引发原油价格回撤的侧面因素。

另外，本周美联储的FOMC会议将转移投资者的注意力，因美国通胀高达40年高位，美联储已经表示将上调基准利率25个基点，并有望在本次会议上对缩减资产购债表的时间进行明确表态，美元在中长期又继续走强的趋势，对大宗商品价格造成整体上的压力。

中国股市哀鸿遍野、美元持续走强引发资金外流

周二，中国股市连续第二个交易日大幅走跌，上证指数下滑4.95%，恒生指数下行5.72%。近日，多方面的不确定因素引发中国股市被抛售。首先，因疫情引发多个主要城市进入封锁，投资信心备受影响；另外一方面，美联储预期将开始升息周期，并预计在年内开始缩减资产购债表，人民币对美元大幅贬值，引发资金继续回流美国而造成资本外流；最后是俄乌冲突引发的地缘政治风险升温，美国对中国就俄乌局势进行施压造成外围环境恶化。

在中长期看中国股市仍然具有企稳的基础，企业盈利能力与经济增长是支撑大盘走势的主要动力。中国央行有望继续放缓货币政策以实现经济的软着陆，以保证金融市场的系统性安全。

投资者注意力转由美联储会议，明日市场将面再次大幅波动

明日，美联储将举行公开市场联邦委员会（FOMC）会议，此前美联储主席鲍威尔已经明确表态将在本次会议上上调基准利率25个基点，为自2020年3月份以来首次上调利率。但投资者需要对其升息点阵图，以及缩减资产购债表的时间进行关注。昨日公布的美国二月份产品出厂价格（PPI）再次出现单月最大涨幅，预期美联储将在货币政策上保持偏鸽派的口径。



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