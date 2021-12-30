年末总结：原油12月录得大幅反弹，新年油价又将如何表现?

从今年的9月以来，在能源危机的影响下，欧洲天然气价格飙升，美国库欣原油库存告急，导致WTI原油连续创下连续7周上涨，触及今年高点85.4美元/桶。

WTI原油在11月经历了美国联合其他国家释放战略储备，以及南非变种病毒Omircron的双重利空打压下，单月累计跌幅达22.7%，最低跌至62.9美元/桶，回吐了今年一半的涨幅。

Omicron的迅速来袭打了资本市场一个措手不及，导致了油价被大肆抛售。但由于全球的防疫措施基本不会重现封锁状态，很多西方国家选择加快加强针接种，选择与病毒共存达到群体免疫的效果，因此恐慌仅为短期的，油价也在12月录得大幅度反弹。从12月2日低点62.9反弹至77.7。

油价不宜过分追多，留意潜在的利空因素

虽然油价在近一个月录得大幅反弹，但我个人认为这是对于11月恐慌性暴跌的合理修复，因此持续性不能得到保证。并且，油价也面临着潜在的利空因素。根据美国能源信息署（EIA）周四公布的月报显示，美国10月原油产量达1147万桶/日，为2020年4月以来最大月度产量，墨西哥湾的原油产量从飓风中恢复过来。这意味着，在2022年的第一季度，原油可能会面临库存过剩的情形，因为现在原油产量恢复，但全球的需求因受到Omicron病毒的肆虐还没有出现快速复苏，供应大于需求会导致价格的下降压力。

今年能源价格的飙升的逻辑主要由供应瓶颈导致，而供应瓶颈主要是由于病毒的影响。从现阶段来看，供应链问题犹存，但多国预计将在下半年出现缓解，因为病毒所带来的影响预计将会逐渐减弱，供应链的缓解也会使能源价格得到修正，因此这会打压油价。

美联储的缩债将在3月结束，加息信号势必会带来市场的恐慌情绪，美联储的加息旨在控制通胀，因此油价也可能出现下行压力。

综上所述，油价在2022年可能并不会再像前两年走出牛市行情，大概率会维持震荡局势，因为油价还有基本面的多头支撑，例如全球经济复苏带来的需求激增。

短期投资者可关注下周的1月4日的OPEC+会议，在当前的病毒影响下，预计OPEC将不会调整现有增产计划，坚持在2月继续进行40万桶/日的增产计划，这对于油价来说是个支撑，但需警惕在预期消化完毕后的反向走势。



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